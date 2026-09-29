מני אסייג על דברי פדויות השבי: “טראמפ קורא ומתפלץ״

מני אסייג פרסם הבוקר (שלישי) פוסט חריף בעקבות דבריה של יוכבד ליפשיץ, ותקף את השמאל הישראלי ואת היחס לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סביב שחרור החטופים.

אסייג פתח בהתייחסות לדבריה של ליפשיץ וכתב: “מעריך שהנשיא טראמפ קורא את מה שאמרה יוכבד ליפשיץ, הדברים שהם משתמע שהוא קיבל שוחד של מאה מיליון דולר לכיסו ממרים אידלסון, כדי לשחרר את החטופים, ומתפלץ מכפיות הטובה של השמאל הישראלי”.

בהמשך החריף את דבריו והוסיף: “אין עוד כפיות טובה כזו בעולם! ה’אהדה’ הזו לטראמפ מצד שמאל-קפלן אחרי שחרור החטופים, היתה הצגה אחת גדולה שנועדה כל כולה לפגוע בנתניהו ולהקטין אותו”.

אסייג טען כי גם התמיכה שהופגנה כלפי טראמפ לא שיקפה, לדבריו, שינוי ביחסם אליו: “הם תמיד שנאו את טראמפ (כפי שהם שונאים את כל מי שבעד ישראל), גם כשהם הריעו לו הם שנאו אותו”.

לדבריו, הסיבה לתמיכה שהופגנה כלפי הנשיא האמריקני הייתה אחרת: “הם הריעו לו רק כדי לפגוע במי שהם שונאים יותר: נתניהו”.

את הדברים חתם אסייג במילים חריפות: “עדת צבועים מעוררי חלחלה”.

בסיום הפוסט הוסיף אסייג גם את המשפט: “נ.ב אין קפלן-אין טבח”.