יאיר גולן עתר לבג"ץ נגד ראש השב"כ זיני

מפלגת הדמוקרטים, הגישה היום (שלישי) עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש השירות הביטחון הכללי, דוד זיני ואת ממשלה ישראל, להעניק אבטחה לאלתר ליו"ר המפלגה, יאיר גולן.

נזכיר כי בשבוע שעבר, המפלגה פנתה במכתב התראה דחוף לראש השב"כ דוד זיני. במכתב דורשת המפלגה לקבל החלטה מיידית על אבטחתו של גולן, ומבהירה כי אם הדבר לא ייעשה עד 27 בספטמבר - היא תפנה בעתירה לבג"ץ.

הפנייה מגיעה לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון הנשקפת לגולן לרמה 4, רמת סיכון שבה נמצא גם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. במפלגה טוענים כי לנוכח העלייה ברמת האיום והמידע המודיעיני שנאסף בעניינו, יש צורך לנקוט צעדי אבטחה באופן מיידי.