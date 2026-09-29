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חדשות פוליטי מדיני

המצטרף החדש לאיזנקוט, מכחיש את הדיווח נגד מפלגתו

שאול מרידור, מועמד מטעם מפלגת ישר!, התייחס לדיווח על הצעד של גדי איזנקוט והכחיש אותו: "אנחנו לא חותמים על שום דבר"

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גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90)

שאול מרידור, המצטרף החדש למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לדיווח לפיו איזנקוט החתים את חברי המפלגה, על מסמך שימנע עריקה והכחיש זאת.

"אנחנו לא חותמים על שום דבר, זה לא האירוע. אנחנו מנסים לדבר על ערכים עקרונות, וחלק ממה שמנסים לעשות זה להחזיר ערכים ועשייה לשולחן".

בדיווח נטען כי איזנקוט חושש שיהיו חברי כנסת שיעשו כמעשה שיקלי וסילמן, ויסייעו לנתניהו להקים ממשלה. עוד הוסיף מרידור והתייחס להתרעות לכאורה שקיבל נתניהו, קודם ה-7 באוקטובר.

"נתניהו קיבל התרעות ולא דאג ליידע בכך את המערכת. מה שהוא עשה בתגובה, זה להאשים את ראש השירות כמעט בבגידה - אלו דברים מופרכים. ממשלת 7 באוקטובר, שאחראית על האסון הגדול ביותר בישראל, בורחת מאחריות כבר כמעט 3 שנים".

יוסי בן עטר

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