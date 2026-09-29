אחרי הסערה: תמיר דורטל מתנצל ומבהיר למה התכוון

עו״ד תמיר דורטל, מגיש הפודקאסט ״על המשמעות״, מפרסם הבוקר (שלישי) הבהרה מפורטת בעקבות הסערה שהתעוררה סביב דבריו במהלך דיון על תרחיש תיאורטי של פינוי יהודים מיהודה ושומרון.

במהלך אותו דיון תיאורטי אמר דורטל כי אם התנגדות לפינוי תמנע בסופו של דבר את המהלך, הדבר יהיה בעיניו טוב גם במקרה שבו ייהרגו חיילי צה״ל ומתנחלים. לאחר שהדברים עוררו סערה ציבורית, דורטל כבר הבהיר כי דבריו נאמרו במסגרת דיון תיאורטי ולא היוו קריאה לפגיעה בחיילים.

כעת הוא מפרסם הבהרה רחבה יותר, ובה הוא גם מצר על האופן שבו ניסח את דבריו ומבהיר באופן מפורש כי הוא מתנגד לאלימות כלפי חיילי צה״ל.

לדבריו: ״איני קורא לפגיעה בחיילי צה״ל על ידי יהודים בשום צורה - גם לא בתרחיש תיאורטי של החלטה לפנות את תושבי יהודה ושומרון. אני קצין במילואים, מלא באהבה ובהערכה לחיילי צה״ל, ובשום שלב בדיון לא קראתי לפגוע בחייל. אני מצר על הניסוח הלא מוצלח שלי ועל כך שניתן היה להבין ממנו אחרת.

הדיון עסק בשאלה תיאורטית על המחיר ארוך הטווח של החלטות מדיניות, מתוך הסתכלות רטרוספקטיבית על אירועים כמו ההתנתקות ולא בקריאה לפעולה בעתיד. עמדתי ברורה: מחלוקות, קשות ככל שיהיו, מנהלים במסגרת החוק ובאמצעים דמוקרטיים. אפשר וצריך למחות, לשכנע ולהיאבק ציבורית בהחלטות שחולקים עליהן - אך לא באלימות.

אלימות בין יהודים ובוודאי כלפי חיילי צה״ל אינה פתרון למחלוקת פוליטית, אלא כרסום ביסודות החברה והדמוקרטיה הישראלית. חג סוכות שמח ושקט לכל עם ישראל״.

ההבהרה מגיעה לאחר שהקטע המקורי מהשיחה הופץ ברשת ועורר ביקורת, ולאחר שדורטל ביקש להדגיש כי הדברים נאמרו במסגרת דיון עקרוני על גבולות ההתנגדות להחלטות מדיניות ולא כהנחיה מעשית.

בהבהרה הנוכחית הוא הולך צעד נוסף, מצר במפורש על הניסוח שבו השתמש ומבהיר כי מבחינתו גם במקרה של מחלוקת חריפה סביב פינוי יישובים - המאבק צריך להישאר בגבולות החוק וללא אלימות.