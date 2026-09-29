חגי לובר מגיב לסערה: "העלבון מתגמד לעומת השמחה"

ברקע הסערה הציבורית והאמירות הקשות שהופנו בימים האחרונים כלפי שורדת השבי יוכבד ליפשיץ – בעקבות דבריה כי מדינת ישראל לא שחררה אותה ואת שאר החטופים אלא מרים אדלסון היא ש"קנתה אותם מחמאס" – מפרסם חגי לובר מסר מיוחד ומפייס. לובר, אביו של הלוחם יהונתן לובר ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, פנה ישירות לליפשיץ במטרה להציב גבולות ברורים לשיח.
"יוכבד היקרה, אני כל כך שמח שניצלת משבי החמאס ושום דבר לא יוכל לקלקל לי את השמחה", פתח לובר את דבריו. "גם אם תגידי שלבן שלי יהונתן ז״ל לא היה חלק בשחרורך, וגם אם תגידי שהממשלה לא נקפה אצבע להצלת בעלך, וגם אם תאמרי מילות תודה רק לשתדלניות ולא לעמך – זה אמנם יצער ויעליב אותי נורא, ואחשוב שאת טועה טעות גסה, אבל צערי יתבטל לעומת השמחה, והעלבון יתגמד לעומת היותך חופשיה".
"בני מעולם לא לחם על קרדיט"
בהמשך מכתבו התייחס לובר לזכרו של בנו ולמסר שהוא נושא עמו מול הקריאות הפוגעניות וההתקפות שהושמעו נגד ליפשיץ: "כי בני מעולם לא לחם על קרדיט. ואני בטוח שאם הוא מן השמים מביט, הוא מאושר שאת בחיק המשפחה, ולא עולה על דעתו אמירה מטורפת, מזעזעת ומחרידה שהלוואי ותחזרי למנהרות השביה".
את דבריו חתם האב השכול בקריאה נוקבת לאיחוד ולשמירה על כבוד הדדי בשיח הציבורי: "שום דבר, גם לא עלבוני עלבון אב שכול, לא מצדיק איחול אכזרי וקללה. והלוואי ונדע להתווכח בלי להשפיל, ולחלוק בלי לשנוא. אמן".
2 בנים לוחמים שלי בחזית והעסקנים בממשלה רק מרוויחים מלפלג אותנו! חגי לובר צודק לחלוטין וההנהגה הזו פשוט מפקירה את הבית!!