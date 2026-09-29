אזהרה לשעות הקרובות: חשש לפציעות והפסקות חשמל

השירות המטאורולוגי פרסם עדכון אזהרות מקיף ומפציר בציבור לנהוג בזהירות מרבית: אזהרה כתומה נכנסה לתוקפה עקב ים גבוה ומסוכן לרחצה לאורך חופי הים התיכון. האזהרה בתוקף מיום שני בשעה 22:00 ועד ליום שלישי בשעה 22:00.
על פי התחזית, מצב הים ינוע בין גלי לגבה גלים, כאשר גובה הגל הסיגניפיקנטי יעמוד על 70 עד 130 ס"מ, ונמצא במגמת עלייה. בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני חשש משמעותי מטביעות כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד, פציעות מאבנים וסלעים במים, סחיפה מאזורים רדודים לעמוקים, וכן מזרמים חזקים, מערבולות ושינויי כיוון פתאומיים של הגלים.
כמו כן, קיים חשש לגבי כלי חתירה ושייט קטנים מפני התהפכות, נפילה למים, ניתוק עוגן ונפילת מטענים. קיימת גם סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות מחשש לפגיעה בתשתיות או בחוף, ובמקרה של רוחות חזקות – מפגיעת חפצים מעופפים.
איך מומלץ להתנהג בים?
בשירות המטאורולוגי מדגישים את הנחיות הבטיחות: יש לעקוב אחר التחזיות, להישמע להוראות המצילים והפקחים, להיכנס למים אך ורק באזורים המותרים לרחצה ולפעול בהתאם לשילוט. בנוסף, יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים, להימנע לחלוטין משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים, ולא לעמוד על מזחים ושוברי גלים מחשש לפגיעת גלים. לבעלי כלי שיט מומלץ לשקול הרחקת כלי השייט מתשתיות החוף או הוצאתם לים הפתוח בתיאום עם הגורמים המוסמכים.
אזהרה צהובה: עומס חום כבד בדרום ובבקעה
במקביל לסכנות בים, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה מפני עומס חום ביום שלישי בין השעות 14:00 ל-19:00, באזורי בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה.
באזורים אלו ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, תנאים סביבתיים קשים לחולים כרוניים, למטופלים ולאנשים מבוגרים, וכן תנאי עבודה מורכבים מחוץ למבנים ממוזגים. כמו כן, תיתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל.
ההמלצות לעומס החום כוללות שהייה במקומות מוצלים, מאווררים או ממוזגים בשעות השיא, הקפדה על שתייה מרובה של מים, לבישת בגדים בהירים וחבישת כובע רחב שוליים בעת יציאה החוצה. נהגים נקראים לעצור להתרעננות, וישנו איסור מוחלט על השארת בני אדם או בעלי חיים ברכב סגור. כמו כן, מומלץ לבדוק את שלומם של קשישים בסביבה.