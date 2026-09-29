אזהרה לשעות הקרובות: חשש לפציעות והפסקות חשמל

השירות המטאורולוגי פרסם עדכון אזהרות מקיף ומפציר בציבור לנהוג בזהירות מרבית: אזהרה כתומה נכנסה לתוקפה עקב ים גבוה ומסוכן לרחצה לאורך חופי הים התיכון. האזהרה בתוקף מיום שני בשעה 22:00 ועד ליום שלישי בשעה 22:00.

על פי התחזית, מצב הים ינוע בין גלי לגבה גלים, כאשר גובה הגל הסיגניפיקנטי יעמוד על 70 עד 130 ס"מ, ונמצא במגמת עלייה. בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני חשש משמעותי מטביעות כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד, פציעות מאבנים וסלעים במים, סחיפה מאזורים רדודים לעמוקים, וכן מזרמים חזקים, מערבולות ושינויי כיוון פתאומיים של הגלים.

כמו כן, קיים חשש לגבי כלי חתירה ושייט קטנים מפני התהפכות, נפילה למים, ניתוק עוגן ונפילת מטענים. קיימת גם סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות מחשש לפגיעה בתשתיות או בחוף, ובמקרה של רוחות חזקות – מפגיעת חפצים מעופפים.

איך מומלץ להתנהג בים?

בשירות המטאורולוגי מדגישים את הנחיות הבטיחות: יש לעקוב אחר التחזיות, להישמע להוראות המצילים והפקחים, להיכנס למים אך ורק באזורים המותרים לרחצה ולפעול בהתאם לשילוט. בנוסף, יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים, להימנע לחלוטין משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים, ולא לעמוד על מזחים ושוברי גלים מחשש לפגיעת גלים. לבעלי כלי שיט מומלץ לשקול הרחקת כלי השייט מתשתיות החוף או הוצאתם לים הפתוח בתיאום עם הגורמים המוסמכים.