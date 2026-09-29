הלילה בעזה: צה״ל מנחית מכה קשה על חמאס

צה”ל והשב”כ חיסלו הלילה (שלישי) ברצועת עזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. בעקבות החיסול פרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ”ץ הודעה משותפת, שבה הבהירו כי ישראל תמשיך לפעול נגד אנשי הארגון.

על פי ההודעה המשותפת של נתניהו וכ”ץ, ביכ עסק במתווי טרור נגד כוחות צה”ל ופעל לגיוס פעילי טרור לשורות חמאס.

“צה”ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון”, נמסר בהודעה.

ראש הממשלה ושר הביטחון שיבחו את פעילות צה”ל ושב”כ שהובילה לחיסולו של מפקד חטיבת צפון הרצועה. “אנו משבחים את צה״ל והשב״כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו”, מסרו השניים.

בהמשך ההודעה שיגרו נתניהו וכ”ץ מסר לחמאס והבהירו כי הפעילות נגד מפקדי הארגון ואנשיו תימשך.

“נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו, עד שלא יהיה חמאס בעזה”, מסרו ראש הממשלה ושר הביטחון.

החיסול הלילי התמקד, כאמור, במי ששימש כמפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס. לפי הודעת נתניהו וכ”ץ, לצד תפקידו הפיקודי עסק ביכ גם בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ובגיוס פעילים נוספים לארגון