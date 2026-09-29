בן גביר: “אדאג לשריפת גופת סינוואר ומחבלי 7.10”

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס הבוקר (שלישי) בריאיון לאריה גולן ברשת ב’ לדרישתו לקבל את תיק הביטחון בקדנציה הבאה, ופרס שורה של צעדים שבכוונתו לקדם אם ימונה לתפקיד. בין היתר הצהיר כי יפעל לשריפת גופתו של יחיא סינוואר וגופות מחבלי 7 באוקטובר.

“לאחר שאקבל את תיק הביטחון אדאג לשריפת גופת סינוואר וגופות מחבלי ה־7.10. כשר ביטחון אני אביא שינוי תפיסה אחר”, אמר בן גביר בריאיון.

לצד ההצהרה הזו, השר לביטחון לאומי הציג שורה ארוכה של שינויים שהוא מבקש לקדם במערכת הביטחון. לדבריו, בכוונתו לפעול לעידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון ולניפוץ מה שהוא מגדיר כ”תפיסת ההכלה”.

בן גביר מבקש גם לקדם את פירוז הרשות הפלסטינית מנשקה ולבצע מעצרים בקרב תומכי טרור. בנוסף, במסגרת התוכנית שהציג, הוא מבקש לשנות את הוראות הפתיחה באש ולהעניק גיבוי רחב יותר לחיילי צה”ל.

התוכניות שהציג נוגעות גם לתנאי השירות ולמבנה הצבא. בן גביר מבקש להעלות את שכר החיילים, להעניק קרקע בחינם ללוחמים, לשנות את הקוד האתי של צה”ל ולפתוח את היחידות המובחרות בצבא לכלל האוכלוסייה.

הדברים מגיעים לאחר שכבר בשבוע שעבר הצהיר בן גביר כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון בקדנציה הבאה. באותה הצהרה הציג בפומבי חלק מעקרונות התוכנית שאותה הוא מבקש לקדם במשרד, וכעת הוא מוסיף את הצעד הנוגע לגופות סינוואר ומחבלי 7 באוקטובר.

בן גביר מבהיר כי מבחינתו מכלול הצעדים נועד להביא למה שהוא מכנה שינוי בתפיסת הביטחון. “כשר ביטחון אני אביא שינוי תפיסה אחר”, הצהיר.