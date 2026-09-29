יותר מ-100 ישראלים התפרעו בשומרון; שלושה לוחמי מג"ב נפצעו

כוח צה"ל ביו"ש. ארכיון ( נתי שוחט/פלאש90 )

אירוע אלים במהלך הלילה (שני) בכפר ג'אלוד שבשומרון.

על פי הודעת דובר צה"ל, יותר מ-100 ישראלים התפרעו במקום, הציתו רכוש ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל ושני חשודים נעצרו. כוחות צה"ל ומג"ב פעלו בכפר במסגרת משימה שנועדה לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה. לפי צה"ל, המשפחה נאלצה לעזוב את הבית בעקבות מספר אירועי פשיעה לאומנית שהופנו נגדה. בשל ההתפרעויות במקום, החזרת המשפחה לביתה לא הושלמה. במהלך האירועים חסמו המתפרעים צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון.

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בנוסף, על פי הודעת צה"ל, הוצתו מבנים של פלסטינים, כלי רכב ורכוש נוסף. במהלך העימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באורח קל ונגרם נזק לרכב ביטחון.

הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו שני חשודים, שהועברו לחקירת משטרת מחוז ש"י. בהמשך צפויים חוקרי המשטרה והזיהוי הפלילי להיכנס לזירה, באבטחת צה"ל, לצורך איסוף ראיות ועדויות.

במערכת הביטחון גינו את האירועים ומסרו כי הם "מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות ההגנה והסיכול של כוחות הביטחון".