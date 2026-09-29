טראמפ נגד הדיווח של ברק רביד: "לא הצעתי כלום, תחזרו בכם מיד"

טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא הלילה (בין שני לשלישי) במתקפה חריפה נגד כלי התקשורת "אקסיוס", בעקבות דיווח של ברק רביד על הצעה אמריקנית אפשרית לאיראן במסגרת המגעים בין הצדדים.

רביד דיווח ב"אקסיוס", מפי בכירים אמריקנים, כי טראמפ מוכן להעניק לאיראן הקלה בסנקציות ואף לאפשר שחרור של כספים איראניים מוקפאים, בתמורה לצעדים ממשיים מצד טהרן בנוגע לתוכנית הגרעין. אלא שזמן קצר לאחר הפרסום טראמפ הכחיש את הדברים באופן נחרץ. "אקסיוס פרסמו זה עתה כתבה שלפיה 'טראמפ' הציע לאיראן הקלה בסנקציות ושחרור כספים מוקפאים. זה לא נכון. לא הצעתי להם כלום!" טראמפ המשיך ותקף את כלי התקשורת: "הכתבה של אקסיוס, כמו רוב הכתבות האחרות שלהם, היא תרמית, שנועדה אך ורק לספק את 'תסמונת השנאה לטראמפ' שלהם. עליהם לחזור בהם מהכתבה השקרית הזאת, באופן מיידי!" העימות הפומבי מגיע בזמן שמתווכים מקטאר ומפקיסטן מנסים לקדם הבנות בין וושינגטון לטהרן.

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לפי הדיווח המקורי באקסיוס, המתווכים נפגשו בניו יורק עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י סביב הצעת פשרה קטארית.

בכיר אמריקני ששוחח עם "אקסיוס" תיאר את השיחות העקיפות כ"חיוביות ובונות", וטען כי איראן אותתה על נכונות לגמישות בסוגיות הקשורות לגרעין. לצד זאת הבהיר כי מבחינת וושינגטון לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא התקדמות ממשית בנושא.

בין הצדדים עדיין קיימים פערים משמעותיים: לפי הדיווח, טהרן מבקשת להתמקד במצר הורמוז ובצעדים הכלכליים והימיים שמפעילה ארה"ב נגדה, בעוד הממשל האמריקני דורש התקדמות בסוגיית תוכנית הגרעין.