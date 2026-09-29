טלי גוטליב משתלחת: מה שייחשף במשפט - ישלח אותך לכלא!

טלי גוטליב ( צילום: אבשלום ששוני )

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שלישי) להאשמות של ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, נגד ראש הממשלה נתניהו, שטען כי הוא הזהיר את נתניהו לפני ה-7 באוקטובר; אך האחרון התעלם מאזהרותיו.

גוטליב תקפה בחריפות: ״רונן בר החתרן המסוכן והשקרן מאיים להגיש תביעת דיבה נגד רה״מ. היידה. קדימה. הזדרז בבקשה. כי מה שייחשף במשפט ישלח אותך ונוספים אל מאחורי סורג ובריח! אנשים נזכרים להדהד היום את מה שאני צועקת כבר 3 שנים! רונן בר ראש השבכ לשעבר החתרן השקרן והמסוכן לצד צמרת הצבא ביצעו מרד והפיכה על ראשו של רה״מ עובר לתופת אוקטובר. ‏בזמן שרה״מ ניהל מלחמה רב זירתית, רונן בר היה עסוק בהלבנה עצמית שלו ושל חבריו מאשמתם לתופת אוקטובר. רונן בר שדם נרצחינו זועק את אשמתו פעל להשחרת רה״מ והמטרה קידשה כל אמצעי מבחינתו. ‏רונן בר באמת חשב שככל שיעבור הזמן נשכח מהמרד וההפיכה שהוא וחבריו עשו באי הדיווח לרה״מ על חשד לפריצת ״רק״ שני קיבוצים. סמך על כך שנשכח שהם מנעו מרה״מ להציל את אזרחי מדינת ישראל בזמן אמת. אני לא שכחתי״.

עוד תקפה גוטליב: ״מוטב לרונן בר לבקש מעם ישראל סליחה ומחילה על חלקו בפריצת אלפי מחבלים את גבולות ישראל באין מפריע, תוך התעלמות הזויה ובזויה מסימנים מעידים למלחמה.

‏אני לא שכחתי את צרחות הנרצחים והנרצחות, את ההמתנה לצבא שלא הגיע ולמטוסים שלא הגיעו. לא שכחתי את מחיר החטופים שעברו תופת בשבי חמאס. לא שכחתי את כוחות היממ שביקשו ״אוויריה״ ולא קיבלו..

‏עם ישראל שחפץ חיים לעולם לא ישכח. אני לא אשכח כי ביום התופת בעת הטבח האכזרי והמחריד מה שעניין את נציגי השב״כ הוא שיהודים מתחמשים ביהודה ושומרון.

‏לא שכחתי את היד האחת וקשירת הקשר שעשה רונן בר עם מיארה נגד השר איתמר בן גביר והכל כדי להכשיל את ממשלת הימין. רונן בר אתה מעז לאיים בהגשת תביעה נגד רה״מ. ׳משפט קסטנר׳ קטן ליד מה שיתגלה במשפט הזה״.