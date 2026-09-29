משה פייגלין: ״נתניהו היה צריך ללכת הביתה, מיד אחרי ה-7 באוקטובר״

משה פייגלין, שהצטרף לאחרונה למפגלת ׳הציונות הדתית׳ בראשות בצלאל סמוטריץ׳, אמר אמש (שני) בערוץ הכנסת, כי אחרי ה-7 באוקטובר נתניהו היה צריך ללכת הביתה.

בדבריו אמר פייגלין ״נתניהו היה צריך ביוזמתו להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר וללכת, הוא לא עשה את זה. אז איך יכול להיות שאני בכל זאת הולך להמליץ עליו?״.

פייגלין שאל את עצמו והשיב: ״אני אמליץ עליו להקמת ממשלה, אבל אחר כך אעשה לו את המוות. אני אשים קווים אדומים ומאוד מאוד ברורים: אצלי לא יהיו משאיות אספקה לחמאס. כל הכיוון של הימין המחנה הלאומי, יצטרך להיות כיוון חדש לחלוטין. של מערכת הביטחון, כיבוש, גירוש והתיישבות״.

עוד הוסיף פייגלין: ״לאירוע של ה-7 באוקטובר אחראים גם הימין וגם השמאל, שכל מה שהם עושים מאז האירוע הנוראי הזה, זה לא לנסות להבין מה קרה ולדאוג לכך שזה לא יקרה שוב לילדים ולנכדים שלנו, אלא הם משתמשים במה שקרה, כדי לנגח את הצד הפוליטי השני״.