ניצחון לבני גנץ: האשים אותו בחטיפה, ויפצה אותו בעשרות אלפי שקלים

בני גנץ ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

בית משפט השלום בתל אביב־יפו פסק כי אזרח שהפיץ ברשתות החברתיות האשמות חמורות נגד בני גנץ יפצה אותו ב־40 אלף שקל, ובנוסף ישלם 5,000 שקל עבור שכר טרחת עורך דין. זאת, בעקבות פרסום פוגעני שבו יוחסה לשר הביטחון לשעבר מעורבות במעשה בגידה.

הפרשה עוסקת בפוסט שפורסם בדצמבר 2024 תחת הכותרת “מזימת הבגידה הגדולה”. במסגרת הפרסום נטען כי גנץ, שכיהן בעבר כרמטכ”ל וכשר הביטחון, היה שותף יחד עם בכירים נוספים למהלך שנועד לאפשר חטיפה המונית, כחלק מתוכנית להקמת מדינה פלשתינית. בין היתר, נכתב בפוסט: “האמריקנים, גנץ, היועמ”שית, והרצי הם הקושרים… גנץ ואיזנקוט היו המשת”פים של האמריקנים שנשתלו בכוונה בקבינט המלחמה”. בעקבות הדברים הגיש גנץ תביעת לשון הרע, בטענה כי מדובר בהאשמות שקריות הפוגעות בשמו הטוב. הנתבע לא הגיש כתב הגנה ולא הציג את עמדתו לאורך ההליך המשפטי. לאחר שבית המשפט וידא כי כתב התביעה הומצא לו כדין, ומשלא הוגשה כל תגובה מצדו, ניתן פסק הדין על סמך כתב התביעה והמסמכים שהגיש גנץ.

עוד באותו נושא ניצחון ענק לשקמה ברסלר; תומכת נתניהו תפצה אותה חני אדרי

בפסק הדין קבע השופט אלישי בן יצחק כי אנשי ציבור צריכים להביא בחשבון שפעילותם הציבורית תלווה בביקורת, וכי עליהם לגלות כלפיה מידה של סובלנות. עם זאת, הבהיר בית המשפט כי גם נבחרי ציבור זכאים להגנה על שמם הטוב, וכי ייחוס מעשי בגידה לאדם הנדרש לאמון הציבור חורג מגבולות הביקורת הלגיטימית ומהווה לשון הרע מובהקת.

במקביל, דחה בית המשפט את בקשתו של גנץ לפסוק לו כפל פיצוי ללא הוכחת נזק. נקבע כי בהיעדר כתב הגנה ומבלי שנשמעה עמדת הנתבע, לא הוצגה תשתית מספקת להוכחת כוונה מיוחדת לפגוע.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין שניתנו לאחרונה בבתי המשפט בישראל, העוסקים בפרסומים כוזבים ברשתות החברתיות ובהטלת פיצויים על מפרסמיהם. בחודשים האחרונים ניתנו כמה פסקי דין דומים, ובהם תביעה של יאיר גולן נגד שרה נתניהו, שבה נתבע פיצוי בסך 2.5 מיליון שקל בגין האשמות דומות.