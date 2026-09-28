סקר מנדטים: הקיפאון נשבר; איזנקוט וליברמן מתרסקים

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (שני) במהדורה המרכזית של עכשיו 14 מציג תזוזות פנימיות בתוך הרשימות, אך שומר על יציבות מוחלטת במאזן הכוחות הבין-גושי. על פי הנתונים, גוש הימין שומר על כוחו עם 63 מנדטים, גוש האופוזיציה עומד על 45 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים.

בחלוקה לפי מפלגות, הליכוד ניצבת בראש עם 31 מנדטים, כשאחריה מפלגת 'ישר!' עם 21 מנדטים. ש"ס מקבלת 10 מנדטים, ואחריה 'הדמוקרטים' וביחד עם 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי איחוד הציונות הדתית וזהות זוכה ל-7 מנדטים, עדיין בשוויון מול עוצמה יהודית שמקבלת אף היא 7 מנדטים. הרשימה המשותפת עומדת על 7 מנדטים, ישראל ביתנו על 6 מנדטים, ורע"ם סוגרת את הרשימה עם 5 מנדטים.

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מתחת לאחוז החסימה נרשמת מגמה מעורבת: מפלגת המילואימניקים-הכלכלית נחלשת מעט ומקבלת 2.1% (לעומת 2.2% בסקר הקודם). מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ממשיכה במגמת הירידה ומקבלת 1.6% בלבד (לאחר שעמדה על 1.9% בסקר הקודם). כחול לבן עולה ל-0.6%, הציבור החרדי יורד ל-0.2%, ומפלגת נעם מקבלת 0.2%.