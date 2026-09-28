משפחתו של נריה לייטר מתחננת: "קרעו את השמיים בתפילה"

הערב (שני) נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דב בן חנה ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים.

“אחיי ורעיי, בשעות קשות אלו שבהן נריה דב בן חנה נתון במצב קריטי ומאבק על חייו, זוהי שעת רצון גדולה לפתוח רקיעי שמים”, נכתב בקריאה. “כוחו של הציבור המאוחד גדול לאין שיעור, וכוחה של תפילת רבים קורעת כל גזר דין”.

בהודעה מבקשים מהציבור להקדיש אפילו דקה אחת ביום: “אנו קוראים לכל אחד ואחת להקדיש דקה אחת בלבד בכל יום לרפואתו השלמה, לקרוא פרק תהילים או לומר תפילה קצרה, כדי שבורא עולם ימתיק לו את מידת הדין במידת הרחמים, וישלח לו רפואה שלמה מהשמיים”.

בהמשך הקריאה מוזכר גם האובדן הכבד שכבר פקד את משפחת לייטר, לאחר שאחיו של נריה נפל במלחמה. “הלב שבור ושותת דם. נריה דב בן חנה נפצע קשה מאוד בפיגוע והוא נלחם כעת על חייו במצב אנוש. משפחתו כבר שילמה את המחיר הכבד ביותר, אחיו נפל במלחמה”.

עוד נכתב בקריאה: “אמא חנה לא יכולה לשאת עוד אובדן! היא לא יכולה לאבד עוד בן! אנא, עצרו לשנייה מכל מה שאתם עושים, פתחו את הלב וקרעו את השמיים בתפילה לרפואתו השלמה. כל פרק תהילים, כל קבלה קטנה וכל אמירת ‘אמן’ יכולים לחולל נס!”

לקריאה צורפו גם תפילה לרפואתו של נריה דב בן חנה ופרק כ’ בתהילים, לצד בקשה להפיץ את הדברים ולהרחיב את מעגל המתפללים.

כבר לאחר הפיגוע פורסמה ביישוב עלי קריאה לתושבים להתפלל לרפואתו של לייטר. “נריה לייטר, בנה של חני, נפצע היום קשה בפיגוע הדריסה”, נמסר מטעם מזכירות עלי. “נתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי ופצועי צה”ל וישראל, נריה דב בן חנה. בשורות טובות”.