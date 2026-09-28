יצחק גולדקנופף ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מהלך דרמטי ביהדות התורה: יו"ר הסיעה ח"כ יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד הקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט, גם אם לא תשיג רוב של 61 חברי כנסת. כך על פי פרסום הערב (שני) בחדשות 12, המעיד על שינוי דרמטי ביחסי יהדות התורה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי גולדקנופף וח"כ יעקב טסלר, שניהם נציגי חסידות גור, יימנעו בהצבעה על הקמת ממשלת מיעוט בראשותו של איזנקוט. לדבריהם, גם יתר נציגי אגודת ישראל צפויים להצטרף למהלך, והם מעריכים כי בסופו של דבר גם דגל התורה, הפלג הליטאי, תימנע בהצבעה. האדמו"ר מגור: דרכו של נתניהו הסתיימה מאחורי העמדה החדה עומד רצונה של חסידות גור לשבור את הגוש עם נתניהו ולאותת לו כי מבחינתה דרכו הפוליטית הסתיימה. האדמו"ר מגור סבור כי נתניהו סיים את דרכו, ובחסידות אינם מתכוונים למנוע את הקמתה של ממשלה בראשות איזנקוט. לצד זאת, הם גם מקווים לקבל תמורה פוליטית במסגרת המהלך. בחסידות גור משוכנעים כי לא יהיו היחידים ביהדות התורה שינקטו עמדה כזו. לדבריהם, גם יתר נציגי אגודת ישראל, הפלג החסידי, צפויים להימנע בהצבעה. הם אף מעריכים כי הכעס הגדול על נתניהו עשוי להוביל בסופו של דבר גם את דגל התורה להצטרף למהלך.

יצחק גולדקנופף ( חיים גולדברג / פלאש90 )

רקע: מתיחות ארוכה עם נתניהו

המהלך מגיע על רקע מתיחות ארוכה בין יהדות התורה לבין ראש הממשלה. כבר בחודש אוגוסט האחרון, לעג גולדקנופף לחוק המעצרים שקידם נתניהו וכינה אותו "ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר". אז הבהיר יו"ר יהדות התורה כי "ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה".

גולדקנופף, שקיבל את ברכת האדמו"ר מגור להמשך כהונה נוספת בכנסת, התייחס אז לקדנציה החולפת כ"קשה לציבור החרדי ולא זכורה כדוגמתה בעבר, למרות ממשלת 'ימין מלא מלא'". הוא הזכיר כי "לומדי התורה נתונים למסע רדיפה אכזרי ביותר" והדגיש כי פרש מיידית מתפקידיו בממשלה ומהקואליציה על פי הוראת גדולי ישראל.