מסתבך: המשטרה פתחה בבדיקה פלילית נגד פאנליסט ערוץ 14

המשטרה פתחה היום (שני) בבדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני במהלך שידור בערוץ 14, במסגרתם טען כי אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים וכי מקרים כאלה מושתקים.

הבדיקה נפתחה בעקבות ההתבטאות שעוררה סערה. במהלך השידור אמר לייקין-אבני: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום".

כעת הדברים הגיעו לפתחה של המשטרה, שפתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות. נדגיש כי בשלב זה מדובר בבדיקה פלילית ולא בחקירה פלילית. עוד קודם לכן פנה ארגון הרופאים עובדי המדינה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעקבות ההתבטאות.

בפנייתם דרשו הרופאים להורות על חקירה פלילית, תוך שהדגישו כי ההאשמות הגורפות מסכנות באופן ישיר את ביטחונם של אנשי הרפואה הערבים, פוגעות בשמם הטוב ומכרסמות באמון הציבור במערכת הבריאות. בנוסף, ביקשו בארגון להבטיח את שמירת קטעי הווידאו והראיות מהשידור.

בשלב זה כאמור, מדובר בבדיקה פלילית מקדימה בלבד ולא בחקירה מלאה. גורמי החוק יבחנו את נסיבות האמירה וההקשר שבו נאמרה, ורק לאחר מכן יכריעו אם לקדם את ההליך ולפתוח בחקירה פלילית רשמית.