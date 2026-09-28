ניצחון ענק לשקמה ברסלר; תומכת נתניהו תפצה אותה

שקמה ברסלר ( כאן 11 )

אסתר יוחאי, תומכת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חויבה לפצות בעשרות אלפי שקלים את מובילת המחאה שקמה ברסלר, אחרי שהפיצה נגדה את תיאוריית הקשר הכוזבת של "בוגדים מבפנים".

להגנתה טענה יוחאי, באמצעות עו"ד אריה סוכובולסקי, כי דבריה כוונו כלפי תנועת המחאה ולא כלפי ברסלר אישית, וכי מדובר בביקורת לגיטימית על מי שהובילה מרד נגד השלטון החוקי. על פי הדיווח באתר ׳העין השביעית׳, עוד טענה יוחאי, כי עומדת לה הגנת אמת הפרסום, משום שרק הציגה עובדות העולות מדברי ברסלר עצמה ומהאירועים שהתרחשו אחריהם. לדבריה, ברסלר איימה שהממשלה תישאר בלי צבא ובלי גופי ביטחון, ואיום זה התממש. נראה כי בטענה האחרונה נשענה יוחאי על פרסום של הפרשן צבי יחזקאלי, שלא נמצא לו אישוש. השופט פורר קבע כי לא כל הפרסומים מהווים לשון הרע. הכינוי "ארגון טרור" נתפס לדבריו כמטאפורה בעיני הקורא הסביר. פרסומים אחרים אמנם פוגעים, אך הם הבעת דעה ולא קביעה עובדתית, ולכן מוגנים, בעיקר משום שצורף אליהם ציוץ של ברסלר מ-6.9.23, שבו כתבה כי ממשלה שלא תציית לבג"ץ תמצא את עצמה למחרת "בלי צבא, בלי שב"כ ובלי מוסד".

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אולם חלק מהפרסומים נתפסו כקביעות עובדתיות, ויוחאי לא הצליחה להוכיח את אמיתותם. השופט כתב כי האשמות החמורות, שלפיהן ברסלר "הסכימה" לטבח ו"עזרה" לו, לא הוכחו ולא הובאה להן כל ראיה.

בחקירתה לא סיפקה יוחאי הסבר קוהרנטי, חזרה על טענה ל"הסכם" בין ברסלר לחמאס שלא הוצג, והפנתה לתמונות של מפגינים שלא הוכח קשר בינם לבין ברסלר. גם הטענה שברסלר ביצעה "בגידה" או עבירה פלילית אחרת לא הוכחה.

השופט התרשם כי יוחאי האמינה בכנות בדברים שפרסמה, אך ציין שאמונה כזו אינה מחליפה הוכחה. הוא דחה את הטענה שמדובר בתביעת השתקה, בין היתר משום שהתביעה אינה נשענת על טענות סרק.

בסופו של דבר קבע השופט כי כל הפרסומים ייחשבו פרסום אחד לצורך הפיצוי, וחייב את יוחאי לשלם לברסלר כ-41 אלף שקלים, בתוספת הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים. כמו כן נקבע כי עליה למחוק את הפרסומים שבגינם חויבה.