ניצב משנה אבישי מועלם, ששימש עד לאחרונה כמפקד ימ"ר ש"י במשטרת ישראל, מסיים את שירותו במשטרה ועובר לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה. המינוי צפוי להיכנס לתוקף מיד עם פרישתו הרשמית מהמשטרה, כך על פי הפרסום הערב (שני) בחדשות 12.

מועלם נמצא במרכז פרשה תקשורתית ומשפטית מורכבת בחודשים האחרונים. הוא נחקר בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, כאשר החשד המרכזי נסב על כך שעיכב פעולות חקירה נגד טרור יהודי. בנוסף, נטען כי קיבל טובות הנאה בתמורה לסיוע במחיקת רישום פלילי של איש עסקים.

"תפרו לי תיק" - מועלם שובר שתיקה

בראיון שנתן לאחרונה לכאן 11, שבר מועלם את שתיקתו ותקף בחריפות את השב"כ, מח"ש והפרקליטות. לדבריו, "תפרו לו תיק" בעקבות עימותים ממושכים עם החטיבה היהודית בשב"כ סביב הטיפול בפשיעה היהודית ביהודה ושומרון.

מועלם טען כי לאורך מאות שעות חקירה לא הוצגה בפניו כל ראיה הקושרת אותו להעברת מידע או לפעילות פסולה עבור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר או אנשיו. הוא אף הציע לעבור בדיקת פוליגרף בנושא, על פי דבריו.

לטענתו, אנשי השב"כ הפעילו לחצים לבצע מעצרים גם במקרים שבהם לא היו די ראיות, והוא התנגד לכך פעם אחר פעם. מועלם תיאר מערכת יחסים עכורה מול החטיבה היהודית בשב"כ עוד מתקופת כהונתו כראש מפלג פשיעה לאומנית.