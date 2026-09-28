משרד החוץ ההולנדי זימן היום (שני) את שגריר ישראל במדינה, בעקבות הסרת הסטטוס הדיפלומטי מנציגים הולנדים הפועלים ברמאללה. המהלך מהווה החרפה נוספת במתיחות הדיפלומטית בין שתי המדינות, שהחלה להסלים בעקבות החרם הכלכלי ההולנדי על יישובים יהודיים.

כזכור, שר החוץ גדעון סער הודיע לאחרונה על הסרה מוחלטת של מעמד דיפלומטי מנציגי הולנד בישראל, תוך שהוא מציב להם אולטימטום של שבעה ימים להחזיר את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. "בתום תקופה זו - יפקעו החסינויות והזכויות שהוענקו להם על ידי מדינת ישראל במסגרת זו", הבהיר סער.

החרם הכלכלי שהצית את המשבר

המתיחות הנוכחית נובעת מכניסתו לתוקף של צו הולנדי האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. החרם הכלכלי, שהצטרף לשורה של מהלכים אנטי-ישראליים מצד הולנד, כלל גם דיווחים על חיפושים בחפצי תיירים ישראלים.

סער הבהיר בהודעתו כי "ככל שהולנד מעוניינת להמשיך ולייצג האינטרסים שלה מול הפלסטינים, היא יכולה לעשות זאת משטחי הרשות הפלסטינית ולא משטחה של מדינת ישראל". שר החוץ הזכיר גם מהלכים קודמים שכבר יצאו לפועל כנגד הולנד, כמו הרחקת הנציגות ההולנדית ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה הפועל מקרית גת.

הולנד בשורה של מדינות אירופיות עוינות

המתיחות עם הולנד היא חלק ממגמה רחבה יותר של עלייה באנטישמיות ובעוינות כלפי ישראל באירופה. בשנה האחרונה נרשם זינוק במספר מקרי האלימות הקשה נגד יהודים במערב, כאשר במדינות רבות נרשם גידול במספרם של היהודים שהיו קורבן לפגיעות פיסיות.