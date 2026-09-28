יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אוהד קנולר

מזל טוב לשחקן אוהד קנולר. לכבוד יום הולדתו, קיבצנו 10 עובדות מרתקות על האיש, הכישרון, והדמות שבמידה רבה הוגדרה מחדש דרך המסך.

1. הברנר של הביצה: עבור קוראי "סרוגים", הוא תמיד יישאר לפני הכל ד"ר נתי ברנר – הרופא המתמחה בבית החולים "הדסה", שהשתלב היטב בביצה הירושלמית. על אף שהיה מוקף בנות, הוא לא מצא אהבה ולא היה מאושר, עד שבסוף העונה השלישית נרמז כי החל בקשר עם רעות.

2. הפריצה הגדולה והפרס הבינלאומי: קנולר נחשף לקהל הרחב כשיחק בסרט "יוסי וג'אגר" (2002) בתפקיד יוסי, מפקד המחלקה. המשחק שלו הביא לו זכייה יוקרתית בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי טרייבקה בניו יורק.

3. התחיל בגיל צעיר מאוד: הרומן שלו עם המשחק והבמה התחיל עוד בילדותו. את הצעדים הראשונים עשה בתיאטרון לילדים ולנוער, ולמד במגמת התיאטרון של תיכון לאמנויות "תלמה ילין".

4. נכס לתיאטרון הישראלי: מעבר למסך, קנולר הוא שחקן תיאטרון מוערך ששיחק בעשרות הצגות בתיאטראות המובילים בישראל, בהם "הקאמרי", "הבימה", "החאן" ו"תיאטרון גשר".

5. חיבור לעולם הבימוי והניהול האמנותי: הוא לא רק עומד מול המצלמה והקהל – קנולר עסק לאורך השנים גם בבימוי תיאטרון, ובמשך תקופה אף ניהל אמנותית את תיאטרון "מיקרו" הירושלמי.

6. ייצג אותנו בהוליווד: קנולר השתתף בסרט הבינלאומי "סיפור על אהבה וחושך" של נטלי פורטמן ובסרט "מינכן" של סטיבן שפילברג.

7. נוגע בפצעים מדממים – "ההתנתקות": קנולר כיכב בסדרת הדרמה העוצמתית "ההתנתקות" בכאן 11, שעסקה באירועי פינוי גוש קטיף, והפגין בה משחק רגיש ומורכב שהתחבר שוב בעוצמה לקהל ולחברה הישראלית.

8. מנהיגות בקהילת השחקנים: קנולר מוכר לא רק בזכות תפקידיו, אלא גם בזכות מעורבותו הציבורית והמקצועית: הוא כיהן בעבר כיו"ר ארגון שחקני המסך (שח"ם) ונלחם למען זכויות היוצרים והאמנים בתעשיית התרבות.

9. מגוון תפקידים בטלוויזיה ובקולנוע: לאורך השנים הופיע קנולר בשלל דרמות וסדרות איכותיות, ובהן "עד החתונה", "אהבה זה כואב", "כנפיים", ובסרטים כמו "הבועה".

10. קשר חם ומתמשך עם הקהל הדתי והמסורתי: הודות לגילום המדויק והאמין של נתי ב"סרוגים", קנולר זכה לחיבוק חם מיוחד מהציבור הדתי-לאומי. עד היום מזכירים לו ברחוב ציטוטים ורגעים מהסדרה, והוא נחשב לאחד השחקנים האהובים והמוערכים במגזר.