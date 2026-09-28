הרצועה תתרוקן? בריטניה פותחת תוכנית לקליטת פליטים מעזה

שבאנה מחמוד, שרת הפנים המוסלמית של ממשלת השמאל בבריטניה, הודיעה על חידוש מקיף של תוכנית לקליטת פליטים מאזורי סכסוך במזרח התיכון, עם דגש ספציפי על פליטים פלסטינים מרצועת עזה.

מחמוד, בת למהגרים פקיסטניים ושרת הפנים מטעם ממשלת השמאל תחת מפלגת הלייבור הודיעה על ההחלטה לפני זמן קצר ברשתות החברתיות. על פי מחמוד במסגרת חידוש התוכנית: "ממשלתנו תפתח מחדש את מסלול ההתישבות של בריטניה בשיתוף עם האומות המאוחדות".

שבאנה המשיכה והוסיפה: "נקלוט פליטים פגיעים ממחנות ברחבי העולם ונעניק להם הזדמנות לחיים חדשים וטובים יותר כאן בבריטניה".כאשר על פי הנתונים שסיפקה בעצמה, אחוזים משמעותיים מהתוכנית יכללו קליטה של פליטי מלחמה מאפגניסטן ומה שתיארה כ"שורדי זוועת עזה".