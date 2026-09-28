אד שירן בהופעה ( Miguel Angel Lopez Rojas / Shutterstock.com )

פחות מחודש חלף מאז שמיכאלה עזבה בזעם את הופעתו של אד שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, עוד בטרם עלה הזמר הבריטי לבמה. עכשיו, לאחר מאבק ממושך מול חברת הכרטיסים טיקמאסטר, היא קיבלה את המייל המיוחל: החזר כספי מלא על הכרטיסים שרכשה.

כזכור, מיכאלה עזבה את ההופעה במהלך מופע החימום של הראפר מקלמור, שהפך את הבמה למפגן פרו-פלסטיני סוער. "זה היה מאוד מלחיץ, מאיים ומפחיד בטירוף", סיפרה אז על החוויה. היא פנתה מיד לטיקמאסטר ולהפקה בדרישה להחזר כספי, אך קיבלה תשובה שלילית חד-משמעית: אין אפשרות להחזר כל עוד ההופעה לא בוטלה. "בלי התנצלות ובלי כלום" אתמול הגיע המייל שהפך את המצב. "הם פשוט שלחו מייל שאנחנו נקבל החזר תוך כמה ימים, וקיבלנו ממש אתמול", סיפרה מיכאלה בשיחה עם אתר mako. "בלי התנצלות ובלי כלום, אחרי ששלחתי להם המון מיילים ואמרו לי שזה לא אפשרי להחזיר. בסוף התחרטו". מיכאלה הודתה כי לא האמינה שתצליח לקבל את כספה בחזרה עד הרגע האחרון. "באמת לא רציתי לתת לו כסף, במיוחד אחרי ששמעתי שהוא תורם את הכסף למען פלסטין, שהכסף שלנו יגיע אליהם", הסבירה את המוטיבציה שלה להמשיך ולהילחם על ההחזר.

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

סערה שהחלה בניו ג'רזי

הסערה פרצה כאשר מקלמור, שהופיע כמופע החימום של אד שירן, קרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. המהלך עורר גל של תגובות, והוביל בסופו של דבר להדחתו של הראפר מהמשך סיבוב ההופעות.

שירן עצמו התייחס לסערה בהצהרה מפורטת, שבה הבהיר כי ההחלטה להרחיק את מקלמור לא הייתה שלו אלא של האולמות והמפיקים. "אולמות שבהם אני צפוי להופיע בהמשך סיבוב ההופעות הודיעו שהם יבטלו את המופעים אם הוא ימשיך לשמש כמופע החימום", מסר הזמר הבריטי.

מקלמור מצידו הודיע כי יתרום את כל שכרו מהטור — כמיליון דולר — לארגונים פלסטיניים, ואף אתגר את בעל האצטדיון, המיליארדר רוברט קראפט, להשוות את הסכום. בתגובה, קראפט חשף כי שירן פנה אליו באופן אישי בבקשה להתחייב ל-2 מיליון דולר לסיוע הומניטרי באזור עזה.

המקרה של מיכאלה מצטרף לשורה של תגובות ציבוריות להופעות השנויות במחלוקת. הזמרת היהודייה פינק תקפה את מקלמור ברשתות החברתיות, מה שהוביל לקריאות להדיחה מתפקידה כשגרירת ארגון הילדים של האו"ם. במקביל, מספר אמנים פרשו מסיבוב ההופעות של שירן לאות הזדהות עם מקלמור, ביניהם הזמר פיניאס והזמר האירי ארון רואו.