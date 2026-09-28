תלונה משותפת: נתניהו והשב"כ נגד ערוץ 12

לשכת ראש הממשלה הודיעה על תלונה מטעם שירות הביטחון הכללי אל הצנזור הצבאי הראשי, בעקבות פרסום טיסות נתניהו אל פגישה חשאית באיחוד האמירויות ללא אישור הצנזורה.

מטעם השב"כ נמסר במסגרת ההודעה כי הם רואים את הפרסום בחומרה וכי גם לסיכונים ביטחוניים על ראש הממשלה וחשף שיטות פעולה ארגוניות: "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח. בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

בנוסף קבעו השב"כ כי עצם הפרסום סיכן את המשלחת כולה והביא לאתגרים ביטחוניים למשלחות חשאיות עתידיות: "הפרסום סיכן את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל''ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב''כ, צוות האוויר וצוות האבטחה".

על פי שירות הביטחון הכללי, מעבר לחוסר המעבר במסגרות הצנזורה הצבאית, הידיעה פורסמה כאשר מטוס ראש הממשלה והמשלחת כולה היה הרחק משטח ישראל באופן שהתיר אותו פגיע ביטחונית ותחת סיכון.

לבסוף קבעו בארגון כי הפרסום ואופיו במסגרת הדלפה היווה: " איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת... מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".