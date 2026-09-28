כשמחפשים עוגה שמתאימה באמת לאווירת הסוכות, קשה למצוא שילוב טוב יותר מתמרים, קינמון ושוקולד. עוגת שיש זו משלבת את הטעמים החמימים של הסתיו עם המרקם הרך והבחוש שכולם אוהבים, והכי חשוב – היא מוכנה בקערה אחת תוך דקות ספורות של עבודה.

בניגוד לעוגות שיש מסורתיות שדורשות הקצפה ממושכת ושימוש במיקסר, המתכון הזה מבוסס על עקרון פשוט: ערבוב מהיר של כל המרכיבים הנוזליים והיבשים, ויצירת דוגמת השיש בתנועות עדינות. התוצאה היא עוגה שנראית מרשימה אבל לא דורשת מיומנות מיוחדת.

הסוד בממרח התמרים

הרכיב המיוחד בעוגה זו הוא ממרח התמרים או הסילאן, שמעניק לה לחות עמוקה וטעם עשיר שמתאים מאוד לעונה. התמרים משתלבים נהדר עם הקינמון ויוצרים בסיס טעמים חם ומתוק שמזכיר את ימי החג. כידוע, עוגות שיש הן מהעוגות הפופולריות ביותר בבתים הישראליים, והגרסה הזו מוסיפה טוויסט עונתי מעניין.

המפתח להצלחת העוגה טמון בשני שלבים קריטיים: ראשית, ערבוב הבלילה הבסיסית עד לקבלת תערובת חלקה לחלוטין. שנית, הוספת הקקאו המדולל במים או במיץ תפוזים – פעולה שמבטיחה שהחלק השוקולדי יהיה אחיד וללא גושים.

המרכיבים והכנה מהירה

לתבנית אינגליש קייק אחת תצטרכו: 3 ביצים גדולות, חצי כוס סוכר (100 גרם), חצי כוס שמן (120 מ"ל), חצי כוס מיץ תפוזים או מים, 3 כפות גדושות ממרח תמרים או סילאן, כוס וחצי קמח תופח (210 גרם), וחצי כפית קינמון. לחלק השוקולדי: 2 כפות קקאו ו-2 כפות מים או מיץ.

תהליך ההכנה פשוט במיוחד: מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית. בקערה אחת טורפים את הביצים, הסוכר, השמן, מיץ התפוזים, ממרח התמרים והקינמון לתערובת אחידה. מוסיפים את הקמח התופח וטורפים רק עד שנוצרת בלילה חלקה ללא גושים – חשוב לא לערבב יתר על המידה כדי לשמור על מרקם רך.

יצירת דוגמת השיש המושלמת

כעת מגיע השלב המהנה: יוצקים כשלושה רבעים מהבלילה לתבנית המשומנת. לרבע שנשאר בקערה מוסיפים את הקקאו והמים, מערבבים היטב עד לקבלת בלילת שוקולד חלקה. יוצקים את בלילת השוקולד מעל התערובת הבהירה בתבנית, ובעזרת סכין או שיפוד יוצרים דוגמת שיש בתנועות שמיניה עדינות.

אופים כ-35-40 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא יבש. חשוב לא לפתוח את התנור בדקות הראשונות כדי לאפשר לעוגה לתפוח כראוי. התוצאה היא עוגה בחושה ורכה עם דוגמת שיש יפהפייה, שמתאימה במיוחד לארוחות הסוכה או לקפה של אחר הצהריים.

העוגה נשמרת היטב במשך מספר ימים בקופסה סגורה, ולמעשה היא אפילו משתפרת ביום השני כשהטעמים מתמזגים יחד. זהו מתכון שכדאי להכין מראש לקראת החג, ושבטוח ירוקן את התבנית תוך זמן קצר.