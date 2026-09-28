שובר שתיקה: רונן בר בתגובה ראשונה להאשמות נתניהו

ראש השב"כ לשעבר רונן בר מפרסם תגובה רשמית חריגה להאשמות כנגדו מצד ראש הממשלה נתניהו, ומודיע כי יתבע את נתניהו וידרוש חשיפת מסמכים מסווגים.

ראש הארגון הביטחוני החשאי לו הייתה האחריות המרכזית במעקב מודיעני על זירת עזה פרסם תגובה חריפה להאשמותיו וטענותיו של ראש הממשלה נתניהו בהודעתו מוקדם יותר היום בה הכחיש דיווחים לקבלת אזהרות מטעם גורמים בעולם הערבי, והפנה אצבע מאשימה כלי ראש השב"כ במהלך טבח השביעי באוקטובר.

במסגרת הכחשת ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום נמסר כך: "בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו.

בליל ה-7 באוקטובר ראש השב״כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ״ל דאז הרצי הלוי וראש אמ״ן חליווה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים.

על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית)".

כעת בתגובה לדברים תוקף בחריפות ראש השב"כ ומאיים בתביעה נגד ראש הממשלה ודורש פרסום תיעודים מסווגים: "ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד בנימין נתניהו ודורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לרה"מ לפני ה- 7.10 בר דורש גילוי מסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים. יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של נתניהו, שסייעו ומסייעים לו בקמפיין המניפולטיבי".

בר המשיך והאשים: "ראש הממשלה נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות כנגד ראש השב"כ לשעבר. לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם האמיתי. כעת, כאשר עדויות על התרעות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ – הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי הטחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת".

ולאחר מכן המשיך ושטח את גרסתו לדברים: "לא מפתיע כי, כפי שעוד יתברר, בתפקידו כראש השב"כ התריע בר בפני רה"מ מאסון ממשמש ובא באופן חסר תקדים, וכי רה"מ התעלם מהתרעות אלו, כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול. עד כה, סבר רונן בר שנכון להמתין לכינונה של הוועדה לה זכאי הציבור וזכאיות המשפחות השכולות. אולם לא ניתן לאפשר לרצף השקרים להימשך. שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור - זה מה שעושה ראש הממשלה כאשר מתחיל להתברר היקף ההתרעות שקיבל טרם טבח ה- 7.10. לפיכך, הנחה ראש השב"כ לשעבר את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה כנגד ראש הממשלה ולזמן לעדות כל מי שעיוות, סילף מסמכים והפיץ מידע שקרי ומכפיש כנגדו".