אחרי שנפרדו: כוכבי "ווארט" ישודכו שוב בעונה החדשה?

דרמה חדשה ומסקרנת מתרחשת מעבר למסך: אביגיל ומשה, אחד הזוגות הבולטים בעונה השנייה של ריאליטי השידוכים החרדי "ווארט", שוב מעוררים סערה. השניים, שנפרדו כזכור זמן קצר לאחר סיום צילומי התכנית, נפגשו שוב לאחר מכן מספר פעמים.

לפי דיווחים של מקורבים לשניים, לאחרונה התקבלה שיחת טלפון מפתיעה במיוחד מהפקת התכנית, שבה הוצעה להם הצעה יוצאת דופן: להגיע לסט ולצלם פרק המשך מיוחד שיתמקד במערכת היחסים המורכבת ביניהם.

כזכור, הקשר בין השניים ידע עליות ומורדות מול המצלמות, והפרידה בסיום העונה השאירה מעריצים רבים בתחושת החמצה. כעת, נראה שהסיפור רחוק מלהסתיים.

אביגיל עצמה רמזה על התפתחות בעמודים החברתיים שלה וכך כתבה: "אמרנו לעצמנו שזה נגמר, ואז החיים החליטו לכתוב פרק נוסף. בוא נגיד שכרגע הכל פתוח".

המפגשים המחודשים של השניים הציתו גל שמועות מיידי ברשת, והשאלה הגדולה שמעסיקה כעת את כל המעריצים היא – האם מדובר בצעד יחסי ציבור בלבד עבור פרק איחוד, או שאנחנו בדרך לקאמבק רומנטי אמיתי בין השניים? בהפקת התכנית שומרים כרגע על עמימות, אך נראה שאת התשובות הסופיות נגלה כבר בקרוב על המסך.