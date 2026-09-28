כוכב הרשת לא ידע שלא מניחים תפילין - והותקף: "השפילו וביזו אותי"

יוצר התוכן אורן להב שיתף את עוקביו בהנחת תפילין במהלך חול המועד – צעד שעורר גל תגובות וביקורת מצד גולשים, שכן לפי ההלכה הרווחת אין מניחים תפילין בימי המועד. בעקבות התגובות הקשות, בחר להב לפרסם תגובה פומבית.

"הבוקר הנחתי תפילין בלי לדעת שלא מניחים בחול המועד. עשיתי את זה מתוך רצון טוב, כמו שאני מניח כל בוקר", הסביר. "אני מגיע מבית דתי, ובשנה האחרונה התחזקתי ונכנסתי לזה כי זה היה לי סופר חשוב לנפש שלי, ורציתי להודות לאבא שבשמיים".

להב פנה ישירות לאלו שבחרו לתקוף אותו ברשת והזכיר את חשיבות ואהבת לרעך כמוך: "אתם יודעים כמה זה עושה לי טוב להניח תפילין כל בוקר? עשיתי את זה במטרה לקיים מצווה ולא כדי להפר משהו. לאותם אנשים שבחרו לפגוע, להשפיל ולבזות – קודם כל 'ואהבת לרעך כמוך'".

את דבריו סיים במסר של למידה וצמיחה: "אנחנו נופלים, אנחנו אדם. מטעויות לומדים, וכמו שבתקופה האחרונה התחזקתי – ככה אני לומד מכל דבר. לא ידעתי שבחול המועד אסור להניח תפילין, ועכשיו למדתי את זה ואכניס את זה טוב למוח".