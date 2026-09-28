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חדשות צבא ובטחון

הרחפן הופל: סוכלה הברחת טרור חריגה בגבול ירדן

כוחות צה"ל יירטו במהלך הלילה רחפן משא כבד שניסה לחצות את גבול ירדן ועליו מטען עמוס בנשקים ותחמושת שהיה בדרכו ליהודה ושומרון

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הרחפן שיורט בשטח (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל בגבול המזרחי סיכלו במהלך הלילה הברחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון, רחפן משא כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים הופל אלקטרונית והנשקים הרבים עליו נתפסו על ידי הלוחמים.

דובר צה"ל התיר לפרסום כי במהלך ליל אמש, זוהה כלי טיס חשוד ולא מאושר שמנסה לחצות את הגבול המזרחי. הכוחות בשטח זיהו את הרחפן ועל פי התמונות שסיפק צה"ל הוא ככל הנראה יורט במסגרת לוחמה אלקטרונית שהעבירה את השליטה בו אל ידי צה"ל ואילצה אותו לנחות.

על רחפן המשא הכבד אותר משלוח של לא פחות מעשרה נשקים ותחמושת שהיו בדרכם אל שטחי יהודה ושומרון.

ההברחה שסוכלה (צילום: דובר צה"ל)

ההברחה כללה תשעה נשקי קלשניקוב אוטומטיים החביבים במיוחד על מחבלי האזור, בנוסף לאקדח בודד ומספר מחסניות תחמושת.

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