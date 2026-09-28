הרחפן הופל: סוכלה הברחת טרור חריגה בגבול ירדן

כוחות צה"ל בגבול המזרחי סיכלו במהלך הלילה הברחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון, רחפן משא כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים הופל אלקטרונית והנשקים הרבים עליו נתפסו על ידי הלוחמים.

דובר צה"ל התיר לפרסום כי במהלך ליל אמש, זוהה כלי טיס חשוד ולא מאושר שמנסה לחצות את הגבול המזרחי. הכוחות בשטח זיהו את הרחפן ועל פי התמונות שסיפק צה"ל הוא ככל הנראה יורט במסגרת לוחמה אלקטרונית שהעבירה את השליטה בו אל ידי צה"ל ואילצה אותו לנחות.

על רחפן המשא הכבד אותר משלוח של לא פחות מעשרה נשקים ותחמושת שהיו בדרכם אל שטחי יהודה ושומרון.