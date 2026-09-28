הזיה בבריטניה: מתכנני הפיגוע על צבא ארה"ב שוחררו

שחרור החשודים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

חמשת החשודים בתכנון וניסיון הוצאה לפועל של פיגוע רחב כנגד בסיס אמריקאי אסטרטגי על אדמת אנגליה, ישוחררו, כך קבע בית המשפט המקומי בהחלטה מקוממת.

בדיון הארכת מעצר, אליו הובאו במהלך היום חמשת החשודים אשר נלכדו 'על חם' בזמן ניסיון לביצוע פיגוע רב ממדי כנגד בסיס המפציצים האסטרטגיים של ארה"ב סמוך לכפר פיירפורד באנגליה. הבסיס נחשב למוקד אסטרטגי של כוח אווירי אמריקאי באזור, ומוחזק בו הריכוז הגדול ביותר של מפציצים אסטרטגיים מחוץ לארצות הברית. בבסיס מוצבת טייסת פעילה של מפציצי ה-B1 Lancer העל קוליים של ארה"ב והוא שימש לאין ספור תקיפות במהלך המלחמה נגד איראן.

מפציץ B1 ( צילום: חיל האוויר האמריקאי (U.S. Air Force). )

במהלך המלחמה עם איראן גם עלה שמו של בסיס פיירפורד רבות לכותרות, כאשר בזמן הפסקות אש עיניים רבות צפו אל עבר מסלולי ההמראה. עוקבי תעופה חובבים תיעדו את המפציצים ממריאים פעמים רבות.

בית המשפט האנגלי חשף פרטים חדשים על המקרה והסביר בהחלטתו כי כלל החשודים, חמישה במספר, הם בעלי אזרחות בריטית, אך לא נמסר אם הם מהגרים או בני מהגרים וכי גילם 'הצעיר יחסית' היה גם הוא גורם בהחלטה המקלה באופן חריג.