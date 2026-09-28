אף מילה: בכירי הימין לא גינו את האמירה על מות חיילי צה״ל

יש אמירות שעליהן מצופה מנבחרי ציבור להשיב בלי להתחמק.

בעקבות דבריו של עו"ד תמיר דורטל, שאמר במסגרת דיון בפודקאסט שלו על פינוי אפשרי של ההתיישבות ביהודה ושומרון כי גם אם חיילי צה"ל ייהרגו במהלך ההתנגדות לפינוי - מניעת המהלך תהיה בעיניו דבר טוב, פנינו בסרוגים לשורה ארוכה של בכירי המחנה הלאומי.

השאלה שהעברנו להם הייתה ברורה: האם אתם מגנים את האמירה שלפיה מותם של חיילי צה"ל עשוי להיות מחיר ראוי למניעת פינוי יישובים?

פנינו לשר עמיחי שיקלי, ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר ולחברי הכנסת צבי סוכות, משה סעדה, לימור סון הר מלך, צביקה פוגל, אביחי בוארון, משה פייגלין ואחרים.

עד למועד הפרסום - אף אחד מהם לא מסר גינוי לדברים.

דווקא נבחרי ציבור שמזוהים במשך שנים עם ההתיישבות ביהודה ושומרון ועם המאבק נגד פינוי יישובים התבקשו הפעם לשרטט קו ברור: מאבק על ארץ ישראל - כן; הצדקה של מות חיילי צה"ל במסגרת מאבק כזה - לא. אבל כשניתנה להם האפשרות לומר זאת בפומבי, לא התקבלה מהם תגובה.

דורטל עצמו הבהיר לאחר הסערה כי מדובר היה בדיון פילוסופי ובתרחיש היפותטי, וכי דבריו אינם מהווים קריאה לפגיעה בחיילי צה"ל. ועדיין, השאלה שהופנתה לנבחרי הציבור נותרה פשוטה: האם הדברים ראויים לגינוי? נכון לפרסום הכתבה, התשובה מהם לא הגיעה.