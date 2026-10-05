הספירה לאחור החלה: אלה התאריכים שיכריעו בדרך לקלפי

התאריכים שיכריכו בדרך אל הקלפי ( צילום: סרוגים )

היום (שני), 22 ימים לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת ה-26, מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה. בזמן שהמפלגות מנהלות את הקמפיינים שלהן, חוק הבחירות לכנסת קובע שורה של מועדים והליכים שצריכים להתרחש בדרך ליום הבחירות, מהכרעות סופיות בענייני פסילת רשימות ומועמדים, דרך הסכמי העודפים ופרסום הרשימות, ועד לתוצאות הרשמיות לאחר ספירת הקולות.

23 ימים לבחירות: ההכרעה הסופית בפסילות אחת התחנות המרכזיות בדרך לקלפי מגיעה 23 ימים לפני הבחירות. זהו המועד שבו צריכה להתקבל ההכרעה הסופית של בית המשפט העליון בהליכים הנוגעים לפסילת מפלגה או מועמד. לאחר הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית וההליכים המתקיימים בפני בית המשפט, הכרעת העליון קובעת סופית אילו רשימות ומועמדים יוכלו להתמודד בבחירות. בכך נסגר אחד הפרקים המשפטיים המשמעותיים ביותר של מערכת הבחירות. 21 ימים לבחירות: ההודעה לבוחר יוצאת לדרך 21 ימים לפני הבחירות מגיע שלב שנוגע ישירות למיליוני בעלי זכות הבחירה: משלוח ההודעות לבוחרים. ההודעה לבוחר כוללת את הפרטים שנועדו לאפשר לבוחר לדעת היכן הוא רשום להצבעה ובאיזו קלפי יוכל לממש את זכותו. ככל שמתקרב יום הבחירות, המוקד עובר בהדרגה מהליכי אישור הרשימות אל ההיערכות המעשית לפתיחת הקלפיות.

כל מה שיקרה עד הבחירות ( צילום: סרוגים )

15 ימים לבחירות: פנקס הבוחרים נמסר לוועדת הבחירות

כאן חשוב להבחין בין שני מועדים שונים. פנקס הבוחרים עצמו כבר נקבע ונכנס לתוקף בשלב מוקדם יותר של מערכת הבחירות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, הליכי עדכון הפנקס, ובהם שינויי כתובת הרלוונטיים להצבעה, מסתיימים קודם לכן.

15 ימים לפני הבחירות מגיע שלב אחר: בהתאם לחוק הבחירות לכנסת, עד למועד זה נדרש שר הפנים למסור לוועדת הבחירות המרכזית עותקים מפנקס הבוחרים שיעמוד בתוקפו ביום הבחירות.

כלומר, לא מדובר ביום שבו נקבעת הזכאות לבחור או שבו "נסגר" פנקס הבוחרים, אלא במועד שנקבע להעברת הפנקס התקף לוועדת הבחירות לצורך המשך ההיערכות.

11 ימים לבחירות: הדדליין להסכמי העודפים

11 ימים לפני הבחירות יגיע המועד האחרון למסירת הודעה לוועדת הבחירות המרכזית על הסכם עודפים בין שתי רשימות.

הסכם כזה מאפשר לשתי רשימות להתקשר ביניהן לצורך חלוקת המנדטים בהתאם למנגנון הקבוע בחוק. רשימה יכולה להתקשר בהסכם עודפים עם רשימה אחת בלבד, וההתקשרות נמסרת לוועדת הבחירות.

9 ימים לבחירות: רשימת המועמדים הסופית מתפרסמת

לאחר שההליכים המשפטיים הסתיימו והתקבלה תמונת ההתמודדות הסופית, מגיע שלב פרסום רשימות המועמדים.

תשעה ימים לפני הבחירות מתפרסמות רשימות המועמדים שאושרו להתמודדות, לאחר ההחלטות שהתקבלו בוועדת הבחירות וההכרעות שניתנו בהליכים המשפטיים. בשלב הזה כבר מתבהרת באופן סופי רשימת המפלגות והמועמדים שיופיעו בבחירות.

יומיים לבחירות: רשימות הבוחרים מועברות לקלפיות

יומיים לפני הבחירות ההיערכות כבר מגיעה לרמת הקלפי הבודדת. בהתאם לחוק, ועדת הבחירות המרכזית נדרשת למסור לכל ועדת קלפי, בשני העתקים, את רשימת הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי.

החוק מאפשר למסור את הרשימה ליושב ראש ועדת הקלפי או למזכיר הוועדה, שיעביר אותה ליושב הראש או לממלא מקומו. בפועל, החומרים הלוגיסטיים מגיעים למזכירי הקלפיות בסמוך ליום הבחירות, לקראת פתיחת הקלפיות והגעת המצביעים.

במקביל, לקראת הבחירות מתפרסמות גם ההודעות הנוגעות לשעות ההצבעה ביישובים הקטנים, שבהם חלות הוראות שונות ביחס לשעות פעילות הקלפיות.

יום הבחירות: הקלפיות נפתחות

אחרי חודשים של מערכת בחירות וכל ההכנות המקדימות מגיע יום ההכרעה. הקלפיות נפתחות, בעלי זכות הבחירה מגיעים להצביע, ובסיום ההצבעה מתחילה ספירת הקולות.

אלא שגם בשלב הזה הבחירות עדיין אינן מסתיימות באופן רשמי. לצד הקולות שנספרים בקלפיות יש להשלים את הטיפול בהצבעות שנעשו במעטפות חיצוניות ולהגיע לתוצאה הסופית בהתאם להוראות החוק.

כל מה שיקרה עד הבחירות ( צילום: סרוגים )

עד 8 ימים אחרי הבחירות: התוצאות הרשמיות

בתוך שמונה ימים מיום הבחירות מתפרסמות ברשומות תוצאות הבחירות הרשמיות. רק אז מתקבלת באופן רשמי תמונת הכנסת החדשה וחלוקת 120 המנדטים בין הרשימות שעברו את אחוז החסימה.

ומכאן מתחיל פרק חדש. לאחר פרסום התוצאות עובר המוקד לבית הנשיא, שם מתקיימות ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת לקראת הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת.

כך, מההכרעה האחרונה בענייני הפסילות ועד לפתיחת המרוץ להרכבת הממשלה, השבועות הקרובים כוללים שורה של תחנות שקבועות בחוק, וכל אחת מהן מקרבת את מערכת הבחירות צעד נוסף אל הקלפי ואל הכנסת ה-26.