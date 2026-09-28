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חדשות בעולם

המלחמה הכלכלית: ארה"ב לכדה מטוס איראני בטורקיה 

מבצע המלחמה הכלכלית של ארה"ב נגד איראן נכנס להילוך גבוהה, לראשונה הסנקציות על חברות התעופה הובילו להחרמת מטוס איראני בנמל תעופה בינלאומי

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החרמת המטוס האיראני (צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI)

איראן סופגת מכה כלכלית חדשה וכבדה, לראשונה מאז כניסת מבצע 'חנק כלכלי' של ארה"ב על הכלכלה האיראנית, הסנקציות החדשות הובילו למכה קשה לשוק התעופה האיראני, שמצבו גם כך רעוע.

גופי תקשורת טורקיים וגורמי מעקב מדווחים כי מטוס של חברת תעופה איראנית הוחרם על ידי הרשויות בנמל התעופה באינסטנבול, טורקיה. זאת כתוצאה מהסנקציות האמריקאיות החדשות על שוק התעופה של איראן.

המטוס שייך על פי הפרסומים אל חברת קספיאן איירליינס מדגם 737 והוא נלכד וחולט במהלך נחיתה שגרתית בנמל התעופה האזורי, המטוס הוחרם על פי הדיווחים כעירבון בעקבות חוב של מיליוני דולרים שצברה החברה בעקבות משטר הסנקציות האמריקאיות על שוק התעופה.

הפקחים השתלטו על המטוס כאשר היה כבר בשלבי הכנה להמראה מחודשת לעבר איראן, הנוסעים הורדו ממנו והמטוס נלקח לרשות המדינה.

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