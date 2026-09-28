המלחמה הכלכלית: ארה"ב לכדה מטוס איראני בטורקיה 

איראן סופגת מכה כלכלית חדשה וכבדה, לראשונה מאז כניסת מבצע 'חנק כלכלי' של ארה"ב על הכלכלה האיראנית, הסנקציות החדשות הובילו למכה קשה לשוק התעופה האיראני, שמצבו גם כך רעוע.

גופי תקשורת טורקיים וגורמי מעקב מדווחים כי מטוס של חברת תעופה איראנית הוחרם על ידי הרשויות בנמל התעופה באינסטנבול, טורקיה. זאת כתוצאה מהסנקציות האמריקאיות החדשות על שוק התעופה של איראן.

המטוס שייך על פי הפרסומים אל חברת קספיאן איירליינס מדגם 737 והוא נלכד וחולט במהלך נחיתה שגרתית בנמל התעופה האזורי, המטוס הוחרם על פי הדיווחים כעירבון בעקבות חוב של מיליוני דולרים שצברה החברה בעקבות משטר הסנקציות האמריקאיות על שוק התעופה.

הפקחים השתלטו על המטוס כאשר היה כבר בשלבי הכנה להמראה מחודשת לעבר איראן, הנוסעים הורדו ממנו והמטוס נלקח לרשות המדינה.