לא עוד סלט רגיל: אטריות אורז אסייתיות ברוטב בוטנים

סלט אסייתי ( צילום: AI )

מחפשים מנה קלילה, צבעונית ומרעננת לשולחן בסוכה? סלט אטריות אורז אסייתי הוא בדיוק מה שצריך. הוא מלא בירקות פריכים, עטוף ברוטב בוטנים מתקתק-מלוח ומוכן בלי יותר מדי עבודה.