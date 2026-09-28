לא עוד סלט רגיל: אטריות אורז אסייתיות ברוטב בוטנים

מחפשים מנה קלילה, צבעונית ומרעננת לשולחן בסוכה? סלט אטריות אורז אסייתי הוא בדיוק מה שצריך. הוא מלא בירקות פריכים, עטוף ברוטב בוטנים מתקתק-מלוח ומוכן בלי יותר מדי עבודה.
סלט אטריות אורז אסייתי ברוטב בוטנים
מצרכים:
- 200 גרם אטריות אורז
- ¼ כרוב סגול, פרוס דק
- 2 גזרים, חתוכים לרצועות דקות
- 1 מלפפון, חתוך לרצועות
- 1 גמבה אדומה, חתוכה לרצועות
- 3 גבעולי בצל ירוק, פרוסים
- חופן כוסברה קצוצה
- חופן בוטנים קלויים וקצוצים
- שומשום להגשה
לרוטב:
- 2 כפות חמאת בוטנים
- 2 כפות רוטב סויה
- 1 כף סילאן או דבש
- 1 כף שמן שומשום
- 2 כפות מיץ לימון או ליים
- 1 שן שום כתושה
- מעט צ'ילי גרוס - לא חובה
- 2-3 כפות מים, לפי הצורך
אופן ההכנה
מכינים את אטריות האורז לפי הוראות היצרן, מסננים ושוטפים במים קרים כדי לעצור את הבישול.
מעבירים את האטריות לקערה גדולה ומוסיפים את הכרוב, הגזר, המלפפון, הגמבה, הבצל הירוק והכוסברה.
בקערה נפרדת מערבבים חמאת בוטנים, סויה, סילאן, שמן שומשום, מיץ לימון, שום וצ'ילי. מוסיפים בהדרגה מעט מים ומערבבים עד שמתקבל רוטב חלק ונוזלי יחסית.
יוצקים את הרוטב על הסלט ומערבבים היטב עד שכל האטריות והירקות עטופים בו. מפזרים מעל בוטנים ושומשום ומגישים.
טיפ: אם מכינים מראש, מומלץ לשמור את הרוטב בנפרד ולערבב עם הסלט סמוך להגשה, כדי שהירקות יישארו פריכים.