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רביב דרוקר נחקר במשטרה - וזו הסיבה

העיתונאי ומגיש "המקור" ברשת 13, רביב דרוקר, נחקר בשעה זו (שני) באגף התנועה, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה נוהג ומדבר בטלפון 

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רביב דרוקר (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) (יונתן זינדל/פלאש90)

העיתונאי ומגיש "המקור" ברשת 13, רביב דרוקר, נחקר כעת (שני) באגף התנועה של משטרת ישראל, בעקבות תיעוד מעורר סערה שעלה לרשתות החברתיות.

הדרמה החלה לאחר שקטע מתוך תחקיר של תוכניתו "המקור" הופץ ברשתות החברתיות. בסרטון נראה דרוקר כשהוא מאחורי ההגה בזמן נהיגה, ומחזיק לכאורה בטלפון הנייד.

התיעוד עורר גל תגובות וזעם ברשת, שהוביל חיש מהר להגשת תלונה רשמית למשטרה בדרישה לבחון את התיעוד ולחקור את התנהלותו של העיתונאי הבכיר.

כבר בשבוע שעבר אישרה משטרת ישראל כי הסרטון הועבר לבחינת היחידה המרכזית (ימ"ר) באגף התנועה. כעת, בתום בדיקת התיעוד, זומן דרוקר לזירה והוא נחקר ברגעים אלו ממש באגף התנועה של המשטרה בנוגע לנסיבות האירוע.

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