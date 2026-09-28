האיראנים נכנעים? פגישה חריגה בין ארה"ב והמשטר

גורמים דיפלומטיים בכירים מדווחים על פגישה חריגה באופיה שצפויה לצאת לפועל בשעות הקרובות לבקשת המשטר האיראני, שר החוץ עבאס עראקצ'י, ייפגש עם גורמי ממשל בארה"ב בניסיון להניע מחדש שיחות בין הצדדים.

על פי גורמים אמריקאים, הפגישה מגיעה בעקבות בקשות חוזרות של האיראנים מאז סירב טראמפ להצעתם לפתיחה מחודשת של הורמוז אשר הועברה במהלך העצרת הכללית של האו"ם.

גורמים מערביים טוענים כי איראן מתחילה להראות סימני לחץ משמעותיים בעקבות המצור האמריקאי וחוסר יכולתה לעצור את זרימת הנפט מחוץ למיצר כפי שעשתה בעבר. כאשר על פי נתונים עדכניים ארה"ב מצליחה להוציא בין 13 ל-15 מיליון חביות נפט מידי לילה מהמפרץ הפרסי, מעט פחות מהימים לפני המלחמה.

מנגד, האיראנים טוענים כי הם 'מוכנים לחזרה מיידית ללחימה' וכי מטרת הפגישה היא לנסות לגשר על פערים בין הצדדים במטרה להביא לקידום 'האינטרס האזורי'. כאשר נמסר מטעמם אל מערכת גוף התקשורת המשטרי טסנים כי בפגישה יועברו לארה"ב 'תנאים מחודשים' לפתיחת הורמוז.