נתניהו מאיים בתביעת דיבה: ״עלילת דם שקרית״

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב היום (שני) לדיווחים לפיהם הוא קיבל התרעה ממצרים קודם ה-7 באוקטובר. נתניהו הכחיש זאת ומסר הודעה חריפה.

״בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה מצרית״, מסר נתניהו. עוד אמר נתניהו: ״ראש הממשלה הנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה. מעבר לכך, חשוב להבהיר: ראש הממשלה נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים. בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו״.

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לסיום הוסיף נתניהו: ״בליל ה-7 באוקטובר ראש השב״כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ״ל דאז הרצי הלוי וראש אמ״ן חליווה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים.

על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית).

מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל-מפלגות ערביות של איזנקוט, יאיר גולן וליברמן שתיסוג מעזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון - ותקים מדינה פלסטינית. זאת שאלת הבחירות: זה או ימין, או פלסטין״.