לא חסך: מתנת הענק של המיליארדר הישראלי לעומר אדם נחשפת

רק לפני ימים ספורים נחשף כי המיליארדר טדי שגיא העניק לעומר נודלמן ושון סימנוביץ' מתנת חתונה יוצאת דופן בשווי של כשלושה מיליון שקלים. כעת מתברר שזו ממש לא הייתה מתנת החתונה היחידה שלו בתקופה האחרונה.

על פי פרסום ראשון של גיא פינס, שגיא העניק גם לעומר אדם לרגל חתונתו עם סשה ישראלוביץ' צ'ק בסך 300 אלף אירו - סכום ששווה יותר ממיליון שקלים.

אלא שבמקרה של אדם, הכסף לא נועד להישאר אצל הזוג הטרי. עוד לפני החתונה ביקשו אדם וישראלוביץ' מהאורחים שלא להביא להם מתנות או כסף, ובמקום זאת להעביר את הסכומים שיועדו למתנה לתרומה. בין היעדים שהוצעו לאורחים היו עמותה המסייעת לילדים חולי סרטן ומכון ויצמן.

מי הוא טדי שגיא?

שגיא, בן 54, הוא אחד מאנשי העסקים הישראלים העשירים בעולם. הוא מייסד חברת פלייטק ופעל לאורך השנים בתחומי הטכנולוגיה, הפינטק והנדל"ן, בין היתר באמצעות השקעות ונכסים בבריטניה. לפי הערכות שפורסמו ב-2026 בהתבסס על נתוני פורבס, הונו מוערך בכ-7.1 מיליארד דולר.

הצ'ק לאדם מגיע כאמור זמן קצר בלבד לאחר ששגיא עלה לכותרות בעקבות המתנה שהעניק לנודלמן ולשון סימנוביץ'. במקרה שלהם קיים גם קשר משפחתי: שגיא היה בעבר בן זוגה של אמו של סימנוביץ', לימור בהט, ולשניים בת משותפת.