אחרי השבי בעזה: התפקיד החדש והמפתיע של נועה ארגמני

נועה ארגמני ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שורדת השבי נועה ארגמני מצטרפת באופן רשמי לקרן ההון סיכון הישראלית-אמריקאית ויין ונצ'רס (Vine Ventures), זאת לאחר תקופה קצרה שבה התמחתה בקרן.

ארגמני, שנחטפה ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023 יחד עם אבינתן אור ושוחררה ביוני 2024 במסגרת "מבצע ארנון", סיפרה בריאיון לאתר ביזנס אינסיידר על הבחירה להיכנס לעולם ההון סיכון ועל התוכניות שלה במסגרת התפקיד החדש. "בשלב זה, אם אני רוצה ללמוד ולהשפיע, קרן הון סיכון היא המקום עבורי, אני רוצה להיות מוקפת באנשים עם חלומות גדולים", סיפרה ארגמני. לדבריה, היא מבקשת להשתמש בתפקיד החדש כדי לסייע לחברות ישראליות להתפתח: "המשימה שלי היא לסייע לסטארט-אפים ישראלים להגיע לשוק ולפרוץ גבולות".

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לפני חטיפתה למדה ארגמני באוניברסיטת בן גוריון, אך לימודיה נקטעו בעקבות אירועי 7 באוקטובר. לאחר ששוחררה מהשבי וחזרה ללימודים, היא בנתה פרויקטים מבוססי בינה מלאכותית שעסקו בניתוח רטוריקה אנטי-ישראלית במדינות שונות. בנוסף, הציגה תוכנית להקמת חברה שתסייע לילדים על הרצף האוטיסטי.

ארגמני סיפרה כי לאחר סיום לימודיה קיבלה מספר הצעות עבודה, אך החליטה שלא לחזור למסלול של פיתוח תוכנה. "אבל הרגשתי שחזרה לפיתוח תוכנה יהיה בזבוז, רציתי עיסוק עם אימפקט, לשנות משהו בעולם", הסבירה.

מי שהציע לארגמני להצטרף לקרן כמתמחה כבר בחודש אפריל האחרון הוא אריק ריינר, מייסד ויין ונצ'רס. כעת, לאחר תקופת ההתמחות, היא הופכת לחלק מהקרן באופן רשמי.