21 שנה אחרי ההתנתקות: צעדת ענק מגנים לכדים

יוסי דגן ( צילום: רועי חדי )

כחודש לאחר הקמתם מחדש של היישובים גנים וכדים בצפון השומרון, תתקיים ביום רביעי (30 בספטמבר) "צעדת השומרון", שתעבור בין שני היישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005. האירוע מתקיים במסגרת אירועי חול המועד סוכות בשומרון.

לפי המועצה האזורית שומרון, עשרות אלפי מטיילים כבר פקדו במהלך החג את אתרי התיירות, הטבע והמורשת באזור. הצעדה ביום רביעי צפויה להיות אחד מאירועי השיא של החג, כשההגעה לאזור תתאפשר דרך מעבר גלבוע. האירוע ייפתח בשעה 9:00 בתפילת הלל חגיגית ביישוב נעה. בשעה 11:00 צפויה לצאת הצעדה המרכזית מגנים לכדים, ובסיומה יתקיים הפנינג למשפחות ולמטיילים. בשעה 13:00 צפוי להתקיים בכדים מופע של הזמר ביני לנדאו, שיארח את שיר דוד גדסי. לפי המארגנים, האירוע והדרך יאובטחו על ידי כוחות צה"ל, ובצומת גנים תוקם חנייה שממנה יופעלו שאטלים עבור המשתתפים. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, קרא לציבור להגיע לצעדה וקשר בין האירוע לבין הקמת היישובים מחדש. "יש משהו מרגש ועוצמתי במיוחד בלצעוד בחול המועד סוכות מהיישובים גנים לכדים, חודש בלבד אחרי שהיישובים האלה קמו מחדש", אמר דגן.

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לדבריו, "אלה מקומות שהוחרבו בגירוש, והיום אנחנו חוזרים אליהם עם משפחות, עם ילדים ועם דגלי ישראל. עם ישראל חוזר לחיות בצפון השומרון, זה הניצחון המוחלט! עם ישראל היקר מצביע ברגליים, באים עם דגל ישראל, תומכים בחלוצים וחווים את הרגע ההיסטורי הזה מקרוב".

במקביל לצעדה מתקיימים במהלך חול המועד אירועים נוספים ברחבי השומרון, בהם סיורים, פעילויות למשפחות ואירועים באתרי טבע ומורשת. ביום חמישי צפוי להתקיים גם הפנינג בהר עיבל.