קיבלתם הודעת תשלום מהרשויות? הזהרו זו עלולה להיות הונאה

מרכז השלטון המקומי פרסם היום (שני) אזהרה לציבור בעקבות הודעות פישינג המופצות לתושבים ברחבי הארץ ומתחזות להודעות רשמיות מטעם הרשויות המקומיות. ההודעות כוללות דרישה להסדרת תשלום וקישור לביצועו, אלא שבמרכז מזהירים שלא ללחוץ עליו.

בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים מתושבים ברשויות שונות שקיבלו הודעות בנוגע לתשלומי ארנונה, היטלים, חשבונות מים ותשלומים עירוניים נוספים.

החשש הוא כי הודעות אלו נועדו לגרום לתושב לחשוב שקיים חוב לרשות המקומית ולהזין את פרטי התשלום שלו. לפי מרכז השלטון המקומי, לחיצה על הקישור והזנת פרטי אשראי עלולות לחשוף את התושב לגניבת פרטים ולחיובים שלא ביצע.

בעקבות הדיווחים, במרכז השלטון המקומי פרסמו המלצה ברורה: "אל תשלמו באמצעות קישור שקיבלתם בהודעה".

במקום להיכנס לקישור שנשלח, מומלץ להגיע באופן עצמאי לאתר הרשמי של הרשות המקומית או לאזור האישי ולבדוק שם אם אכן קיים תשלום פתוח. בנוסף, אין למסור פרטי אשראי או פרטים אישיים באמצעות קישור שהגיע בהודעה לפני שמוודאים שמדובר בערוץ התשלום הרשמי.

גם תושבים המשתמשים בארנק הדיגיטלי MuniBox יכולים לבדוק את מצבם מבלי להסתמך על קישור שהתקבל בהודעה. באזור האישי ב-PayBox ניתן לראות את התשלומים הפתוחים ואת אלו שכבר בוצעו, ולבצע תשלום ישירות דרך האפליקציה.

במרכז השלטון המקומי מדגישים כי במקרה של ספק בנוגע להודעת תשלום, אין ללחוץ על הקישור המצורף אליה. יש להיכנס באופן עצמאי לערוץ הרשמי של הרשות המקומית ולבדוק שם את פרטי התשלום.