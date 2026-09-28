אחרי הסערה הגדולה: איציק בונצל חוזר בו ומתנצל

איציק בונצל ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

יציק בונצל, המתמודד מטעם הליכוד והאב השכול, חזר בו היום (שני) מהדברים החריפים שפרסם נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, וביקש להתנצל בפניה.

ההתנצלות מגיעה לאחר שבונצל כתב מוקדם יותר נגד ליפשיץ דברים חריפים, בהם: "הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס". כעת פרסם בונצל הודעה נוספת שבה הסביר כי הדברים נכתבו מתוך סערת רגשות, על רקע אובדן בנו במלחמה. "כאב שכול, שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו", כתב בונצל. בהמשך התייחס ישירות למשפט שעורר את הסערה והבהיר כי הוא חוזר בו ממנו: "אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי אליו ואני מבקש להתנצל עליו".

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מוקדם יותר פרסם בונצל דברים נגד ליפשיץ בעקבות התבטאות שלה בנוגע למרים אדלסון. בין היתר כתב: "מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם".

ליפשיץ הגיבה לדברים וטענה כי בונצל נשלח להסית נגדה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר חילופי הדברים והסערה שהתפתחה, בונצל פרסם את הודעת ההתנצלות והבהיר כי המשפט שכתב בנוגע לחמאס לא שיקף את כוונתו.