כוכבת "הפשוטע" משתפת: "השתמשתי במזרק כל יום, זה היה קשוח"

השחקנית ויוצרת התוכן, שמגלמת את טימור בסדרת הטלוויזיה "הפשוטע" בכאן 11, שיתפה את עוקביה בטיפול הרפואי שעברה בגיל ההתבגרות: "לא גדלתי - שזה הדבר הכי טריוויאלי בעולם". מדובר בפוסט ישן שהיא העלתה לחשבון הפייסבוק שלה לפני 5 שנים בתאריך הזה.

יוצרת התוכן והשחקנית כרמל נצר (המגלמת את טימור בסדרת הדרמה-קומית "הפשוטע" בכאן 11) בפוסט שהעלתה אז לרשתות החברתיות, חשפה נצר כי במהלך גיל ההתבגרות נדרשה להזריק לעצמה הורמוני גדילה מדי יום.

"מגיל 12 עד גיל 16 השתמשתי במזרק הזה כל יום", כתבה נצר לצד תמונה של ערכת ההזרקה הרפואית ששימשה אותה. "בתוך המזרק הזה היו הורמוני גדילה. כן כן, כמו מסי".

נצר שיתפה בתחושות המורכבות שליוו אותה באותן שנים, סביב נושא שנתפס לרוב כמובן מאליו: "אני לא גדלתי (שזה הדבר הכי טריוויאלי בעולם - לגדול), וזה היה קשוח".