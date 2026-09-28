מה קורה פה? הסרטונים החדשים של גולדה מאיר שמסעירים את הרשת

גולדה מאיר ( מתוך ארכיון בוריס כרמי, אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית )

אם חשבתם שכבר ראיתם הכול ברשת, כנראה שעוד לא נתקלתם בגולדה מאיר עושה פילאטיס, שותה מאצ'ה, יוצאת לשופינג או מתיישבת לעשות ציפורניים. כן, גולדה מאיר. לפחות בגרסת ה-AI שלה.

יוצר התוכן יונתן, שרגיל להעלות לרשת סרטונים וסטוריז הומוריסטיים, מצא לאחרונה קונספט חדש ומשעשע במיוחד: לקחת את אחת הדמויות המזוהות ביותר עם ההיסטוריה הישראלית ולהכניס אותה היישר לחייה של בחורת Gen Z.

גולדה, גרסת 2026

בסדרת הסרטונים שיצר באמצעות בינה מלאכותית, גולדה מקבלת שגרת חיים חדשה לגמרי. פעם היא בשיעור פילאטיס, פעם עם כוס מאצ'ה ביד, בסרטון אחר היא עושה שופינג, מתאפרת או עושה ציפורניים - והכול נראה אמין באופן כמעט מטריד.

וזה בדיוק מה שהופך את הסרטונים למצחיקים כל כך. בשניות הראשונות אפשר לחשוב שמדובר פשוט באישה מבוגרת שמככבת בסרטון טיקטוק עדכני, אבל אז מזהים את הפנים המוכרות ומבינים: זו אמורה להיות גולדה מאיר.

ולא רק גולדה

הקונספט לא נעצר אצל ראש הממשלה לשעבר. מדי פעם גם דוד בן-גוריון מקבל טיפול דומה ומוצא את עצמו בסיטואציות שקשה מאוד לדמיין בספרי ההיסטוריה.

הסרטונים זוכים לשלל תגובות ברשת, כשלא מעט מהצופים בעיקר מופתעים מכמה שהתוצאה נראית אמיתית. וכך, עשרות שנים אחרי שכיכבו בספרי ההיסטוריה, גולדה ובן-גוריון מקבלים פתאום קריירה חדשה - הפעם ככוכבי רשת.