העימות מחריף: שורדת השבי משיבה למתמודד הליכוד

שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה היום (שני) לדבריו החריפים של איציק בונצל, המתמודד מטעם הליכוד והאב השכול, שאמר כי היה רוצה שתהיה דרך להחזירה לידי חמאס. ליפשיץ הפנתה בתגובתה את האש לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו וטענה כי בונצל נשלח להסית נגדה.

“נתניהו שלח את המשוריין שלו להסית נגדי, כדי שלא ידברו על ההתראות שהגיעו אליו, ועל שיחות האזהרה שהוא קיבל אישית שיכלו למנוע את המחדל”, מסרה ליפשיץ.

דבריה מגיעים לאחר שבונצל כתב נגד ליפשיץ: “מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך”.

כעת ליפשיץ משיבה לטענות ומטילה את האחריות לאירועי 7 באוקטובר על נתניהו: “לא יעזרו לנתניהו השקרים וההשמצות, עם ישראל מבין היטב שהוא האחראי למחדל”.

בהמשך התייחסה גם לחטיפתה ולבעלה עודד: “הוא הפקיר אותי בשבעה באוקטובר, הפקיר את עודד בעלי ו-45 חטופים נוספים שנחטפו בחיים למות בשבי, וממשיך לפגוע בבטחון שלנו”.

ליפשיץ המשיכה והאשימה את ראש הממשלה בניסיון ליצור עימות בין משפחות שנפגעו בעקבות 7 באוקטובר: “אין דבר נמוך ובזוי יותר משיטת נתניהו לשיסוי ופילוג בין משפחות של נפגעות ונפגעי המחדל”.

לדבריה, הדברים שנאמרו נגדה לא יגרמו לה להפסיק להשמיע את עמדתה: “אבל אין ולא יהיה לי פחד לא ממנו ולא מחבורת המסיתים שמקיפה אותו”.

לסיום הזמינה ליפשיץ את הציבור להגיע לאירוע בכיכר החטופים: “אני מזמינה את הציבור להגיע הערב לסוכת המחדל בכיכר החטופים. לא ניתן לאף אחד להוריד את המחדל מסדר היום עד שנבוא חשבון עם כל האחראים”