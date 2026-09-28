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חדשות פוליטי מדיני

המצטרף החדש לליברמן: "גם אם יתהפך העולם לא נשב איתו"

מועמד 'ישראל ביתנו' פסל ישיבה עם נתניהו או הישענות על המפלגות הערביות: "נקים ממשלה עם מנדטים ציוניים בלבד"

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(אבשלום ששוני / פלאש90)

במפלגת 'ישראל ביתנו' ממשיכים להציג קו נחרץ וחד-משמעי בנוגע להרכב הממשלה הבאה ולזהות שותפיהם הקואליציוניים.

רפי בן שטרית, מועמד ברשימת 'ישראל ביתנו' לכנסת, התייחס היום לתרחישים הפוליטיים ביום שאחרי הבחירות והבהיר כי מפלגתו לא תסכים בשום אופן לשתף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"יתהפך העולם, לא נשב ליד, אחרי או לפני נתניהו", הצהיר בן שטרית בנחרצות.

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במקביל לפסילת הישיבה עם נתניהו, התייחס בן שטרית גם לסוגיית השותפות עם הסיעות הערביות או הישענות עליהן לצורך הרכבת קואליציה, והבהיר את גבולות הגזרה של מפלגתו: "אנחנו נקים ממשלה עם מנדטים ציוניים בלבד".

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נחום
לפני 45 דקות

ישראל ביתנו, ההתחייבות לממשלה ציונית רחבה היא צעד הכרחי להחזרת החוסן הלאומי! ההיסטוריה הראתה עוד מימי הקמת המדינה שרק קואליציה רחבה מסוגלת לשקם את ביטחון ישראל!
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