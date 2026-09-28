פייגלין חושף את דעתו על הרב מאיר כהנא ז"ל

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מתח ביקורת חריפה על שרי הציונות הדתית ועוצמה יהודית, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, סביב התנהלותם בממשלה בנושא הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

בראיון לאיתמר פליישמן ברדיו גלי ישראל, תקף פייגלין את ההבטחות ואיומי הפרישה של השניים שלא מומשו: "מפלגת זהות הייתה פורשת מן הממשלה ברגע שהיה מועבר גרגר האורז הראשון, כפי שאיים סמוטריץ' ולא קיים, וכפי שאיים איתמר וביצע סיבוב פרסה".

"צדיק, ברוב הדברים הוא צדק"

בהמשך הראיון התייחס פייגלין לדמותו של הרב מאיר כהנא ז"ל ולתפיסת עולמו ברקע אירועי השביעי באוקטובר.

כאשר שאל אותו פליישמן: "שמעתי אותך אומר עכשיו 'הרב כהנא זצ"ל', נכון?", השיב פייגלין בחיוב והבהיר את עמדתו: "בוודאי זצ"ל. אני חושב שהרב כהנא היה צדיק. אחרי השביעי באוקטובר קשה לומר בכנות שלא ברוב הדברים שהוא אמר הוא צדק. התואר זצ"ל בהחלט מתאים לו".