ניסיון הפיגוע בבריטניה: איראן מגיבה לראשונה להאשמות

לאחר שאמש נחשפה קנוניה על אדמת בריטניה לבצע פיגוע רב ממדי כנגד בסיס המפציצים האסטרטגיים של ארצות הברית על אדמת המדינה, האיראנים מגיבים לראשונה לקשירת שמם לפרשייה, ומביעים זעם רב.

מסר רשמי מטעם דוברות המשטר האיראני יצא כנגד הדיווחים על מקומה של איראן בקנוניה החבלנית, והאיראנים הביעו זעם ותרעומת: "הפצת ספקולציות מומצאות מסוג זה, במיוחד בעקבות מעשי התוקפנות הפליליים שביצעו ארצות הברית ומשטר ישראל נגד העם האיראני, לא תשמש לשום מטרה אחרת מלבד להזין את התעמולה נגד איראן בבריטניה".

אמש נלכדו בשעת מעשה לפחות חמישה גברים שתכננו להוציא לפועל תוך טווח זמן מיידי פיגוע בקנה מידה גדול נגד בסיס המפציצים העל קוליים של ארה"ב בבריטניה, אשר נעשו בהם שימוש רב לפגיעה באיראן במהלך המלחמה.

חברי החולייה מלכדו רכבים ותכננו לנסוע אל תוך הבסיס לפרוץ את הגדרות והמחסומים ולהביא לפיצוצם של המפציצים על הקרקע. על פי הרשויות הבריטיות בשלב זה הראיות מצביעות לכיוונה של טהראן.