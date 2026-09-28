עוצר את האימונים: אהבת השם גורדון יעבור מחר ניתוח

אחרי שנה מטורפת, מלאה בניצחונות, הישגים וגם חתונה, אהבת השם גורדון עוצר לרגע את שגרת האימונים והקרבות. מחר צפוי הלוחם לעבור ניתוח קצר בבית חולים במרכז הארץ בעקבות עניין רפואי.

הקרב שהכניס אותו לתודעה

השנה האחרונה הייתה ללא ספק אחת המשמעותיות בקריירה של גורדון. הוא רשם שורה של ניצחונות וזכה לחשיפה גדולה בישראל, במיוחד אחרי הקרב המדובר מול הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו. בין השניים נרשמה מתיחות עוד לפני שעלו לזירה, ובסופו של דבר גורדון סיים את הקרב עם ניצחון ב-TKO בסיבוב השני.

מאז הוא המשיך לצבור ניצחונות ולייצג את ישראל בזירות ברחבי העולם, כשבמקביל גם בחיים האישיים הייתה לו סיבה גדולה לחגוג: בקיץ האחרון הוא נישא לבת זוגו אורן לוי, אחרי כשלוש שנות זוגיות.

עכשיו מגיעה עצירה קצרה

אחרי תקופה אינטנסיבית במיוחד, גורדון עוצר לזמן קצר לטובת הניתוח וההחלמה. התקווה היא שכבר בקרוב יוכל לחזור לשגרת האימונים, ובהמשך גם לזירה ולהמשיך לייצג את ישראל בעולם.