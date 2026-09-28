בעקבות אירועי השבוע האחרון: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

היימנוט קסאו ( ללא קרדיט )

המאבק למציאת הילדה היימנוט קסאו, שנעלמה בצפת לפני יותר משנתיים וחצי, עולה מדרגה נוספת. למרות ביקור סגן ראש העיר בסוכת המאבק שהקימה משפחת קסאו בירושלים והתחייבותו לסייע, הבקשה להקמת מאהל מחאה מאושר בבירה סורבה פעם נוספת על ידי העירייה.

משפחת קסאו פנתה בעזרת פעילי עמותת המטה כבר בחודש מאי האחרון לעיריית ירושלים בבקשה לקבל אישור להקמת אוהל מחאה. הבקשה סורבה בטענה כי המאהלים מהווים מטרד לציבור ומפריעים לסדר היום של תושבי העיר, זאת על אף שישנם מאהלי מחאה פעילים ברחבי ירושלים. לפני כבועיים פנתה האגודה לזכויות האזרח מחדש לעירייה, אך נדחתה שוב. בעקבות הסירוב החוזר, עתרה האגודה לזכויות האזרח ב-17 בספטמבר לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בשמם של ההורים, טספאי ובנצ'י קסאו. הבוקר הגישה האגודה את תגובת העותרים לבקשת העירייה למחוק את העתירה, ועמדה על הדרישה לקבוע דיון דחוף. בתשובה נכתב כי "העותרים לא עשו דבר אסור. הם מבקשים להקים את מאהל המחאה סמוך למשרד ראש הממשלה, עומדים על עתירתם, ושבים ומבקשים כי בית המשפט הנכבד יקבע את העתירה לשמיעה בדחיפות". כדי לפעול כשומרי חוק, נאלצה משפחת קסאו להתחייב לפרק את הסוכה שהקימה בירושלים במוצאי חג הסוכות, על אף שקיוותה לעבור ממנה ישירות למאהל מחאה מאושר כחוק.

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"לא יודעים מה עוד לעשות כדי שיקשיבו לנו"

טספאי קסאו, אביה של היימנוט, זועם ומאוכזב מהתנהלות הרשויות: "אני מאוד עצוב ומאוכזב. נראה שלסדר העדיפויות של עיר הבירה של ישראל היימנוט לא נכנסת. לא חושבים על ילדה קטנה שנחטפה לפני כבר יותר משנתיים וחצי. אנחנו באמת כבר לא יודעים מה לעשות כדי שיקשיבו לנו ומה לעשות כדי שהאוזניים לא יהיו אטומות בפני הצעקה של היימנוט".

קסאו הוסיף תודה לפעילים ולארגוני הסיוע: "אני רוצה להודות לאגודה לזכויות האזרח בישראל על המאבק המשפטי הזה על הזכויות שלנו כמי שבחרו בארץ הזו כבית שלנו. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לסוכה ועוד יגיע עד שנאלץ לפרק אותה במוצאי החג. אני מבקש שתמשיכו ללוות אותנו, תמשיכו לבוא ולהיות אתנו, אנחנו נמשיך במאבק כשומרי חוק. התיק חייב לעבור לאחריות השב"כ כדי שמי שלא שומר על החוק ומסכן את הילדה שלי ואת כל ילדי ישראל ייתפס והיימנוט תחזור הביתה".